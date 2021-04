Yes, auch we can

Harley-Davidson Pan America : Yes, auch we can

Nicht weniger als 118 Jahre ist Harley-Davidson jetzt am Markt. Man könnte annehmen, dass angesichts einer solch langen Geschichte alles schon mal dagewesen sei. Doch jenes Segment, in dem sich vor allem Europas Top-Marken von BMW über Ducati und KTM bis zu Triumph im Lauf der vergangenen zwei Jahrzehnte technologisch den Ton angaben, hat die Motor Company aus Milwaukee bisher ignoriert. Reiseenduros oder Adventure Touring Bikes, so die angelsächsische Bezeichnung, hatte Harley-Davidson nicht auf dem Schirm und deshalb auch nicht im Programm. Das ändert sich von Juni an: Dann wird auch in Deutschland die neue Pan America ausgeliefert.

Rückblick: Im November 2019 stellte Harley-Davidson während der Mailänder Motorradmesse Eicma einen, wie sich heute zeigt, formal schon recht seriennahen Prototypen der geplanten ersten Reiseenduro aus. Ziemlich klotzig schaute sie aus mit ihrem quer installierten LED-Lichtband an der massigen Front, erinnerte eher an eine Trutzburg als an ein agiles Motorrad, das auch in leichtem bis mittelschwerem Gelände eine gute Figur machen sollte. Nun also ist sie im Anmarsch; die erste Fahrmöglichkeit für Journalisten wurde ausgerechnet in jenem Land angesetzt, in dem die Boxer-GS von BMW – bestverkaufte Großenduro in 32 Ländern – das seit vielen Jahren meistverkaufte Motorrad ist: Deutschland. Kein Markt ist für diesen Typus Zweiräder bedeutsamer als der hiesige. Es haben schon viele versucht, einen GS-Killer zu bauen. Und nun: Auftritt Pan America.

Der Schreck über die Formgebung hat sich im Lauf der vergangenen anderthalb Jahre gelegt. Mittlerweile wirkt die Maschine auf viele Betrachter, auch auf uns, attraktiv und vor allem erfrischend anders. Nicht noch so ein Schnabelwesen, stattdessen echter Harley-Geschmack mit Anklängen an den Jeep, diese amerikanische Design-Ikone, sowie an Harley-Modelle wie Fat Bob und Road Glide. Markant, eigenständig, selbstbewusst wirkt das Ganze, keineswegs wie ein zaghafter Versuch, auch dabei sein zu dürfen, sondern wie ein Entwurf, der von Anfang an Wettbewerbsfähigkeit demonstrieren soll.

Pan America 1250 und Pan America 1250 Special unterscheiden sich in ihrer Ausstattung, weisen aber den identischen, neuentwickelten Revolution-Max-Motor auf, der aller Voraussicht nach in einer Reihe künftiger Harley-Modelle eingesetzt wird. Der V2 mit Wasserkühlung ist 1252 Kubikzentimeter groß, 152 PS stark und 128 Newtonmeter mächtig. Nicht zuletzt dank variabler Ventilsteuerung agiert er druckvoll, kultiviert, drehfreudig und elastisch. Das hochtourige Feuern beherrscht er ebenso wie das Geländetreckern in niedrigsten Drehzahlen. Das sind die unverzichtbaren Voraussetzungen für ein Motorrad, dessen Konzept ein Fifty-fifty-Verhältnis von Straße und Gelände vorsieht.

Passend dazu benimmt sich die Pan Amercia beim Offroad-Einsatz folgsam und gefügig. Im Stehen wie im Sitzen passt für durchschnittsgroße Menschen alles, Lenker, Sitz, Fußrasten. Hervorragend fällt der Windschutz bei höherem Tempo aus. Als Basis-Version fährt sich die Neue leichter, lockerer. Im Fall der teureren Special – wichtigster Unterschied ist ein gut abgestimmtes semiaktives Fahrwerk statt lediglich manuell einstellbarer Federelemente – beeinträchtigt der serienmäßige, nicht einstellbare Lenkungsdämpfer die Handlichkeit bei langsamem Fahren ein wenig. Eine technische Notwendigkeit für die Montage dieses Bauteils scheint uns nicht gegeben zu sein – aber sicher ist sicher.