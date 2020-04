Festrumpf-Schlauchboot : Schlauch für jeden Gebrauch

Highfield fertigt erst seit 2011 im chinesischen Weihai. Klingt nach Neuling auf dem Markt, ist aber keiner. Die Wurzeln des Unternehmens liegen beim australischen Produzenten Swift Marine, der seit rund 30 Jahren auf robuste, auch als Arbeitsboote und bei Behörden beliebte Festrumpf-Schlauchboote spezialisiert ist. Die Erfahrungen der Australier sind in die Konstruktionen von Highfield eingeflossen. Der Hersteller befindet sich im Besitz von französischen und chinesischen Investoren, wird von einem europäischen Management geführt und exportiert in 38 Länder. In Deutschland kümmert sich Schlauchboot-Spezialist Wassersport Keckeis in Mühlhausen-Ehingen um die Marke.

Die Rümpfe der gesamten Palette bestehen aus einer hochfesten Alulegierung. Im Fall der hier besprochenen Highfield Patrol 600 von sechs Meter Länge wird die Außenhaut aus fünf Millimeter starken Platten gefertigt. Die Stringer weisen sechs respektive zehn Millimeter Wandstärke auf. Das Ergebnis der Schweißkunst wird dann noch chromatiert und pulverbeschichtet. An diese solide Grundkonstruktion werden die Schläuche geklebt. Da mit der Patrol-Linie auch kommerzielle Kunden angesprochen werden sollen, sind schon in der Grundversion sechs Schlauchkammern vorhanden. Die robustere Variante ist aus chlorsulfoniertem Polyethylen (CSM), einem besonders widerstandsfähigen Gewebe mit Elastomerbeschichtung, bekannt unter dem alten Markennamen Hypalon. Das Material mit der heutigen Bezeichnung Orca wird vom französischen Spezialisten Pennel & Flipo bezogen. Kunden, die weniger hohe Ansprüche haben, können das Boot auch mit PVC-Schläuchen aus Valmex ordern. Das liefert der deutsche Hersteller Mehler Texnologies aus Hückelhoven.

Da die Endmontage vieler Komponenten erst beim Importeur in Deutschland vorgenommen wird, haben Kunden beispielsweise noch Einfluss auf die genaue Positionierung der Konsole, den Fahrersitz, die Art der Lenkung und die Auswahl sowie Installation weiterer Teile. Deshalb beziehen sich die Listenpreise der Boote von 25.760 Euro in der Hypalon-Version und 19.690 Euro mit Schläuchen aus Valmex auf den keineswegs betriebsfertigen Rohzustand, in dem die Werft ihre Produkte ausliefert. Hier müssen der ausgewählte Motor addiert werden sowie Montagekosten und weitere Komponenten, die nach Wunsch des Käufers verbaut werden. Dazu gehören Bauteile, ohne die ein Betrieb nicht möglich ist, wie Marinehorn, komplette Elektrik samt Installationsmaterial, elektrische Bilgenpumpe, Lenkung, Navigationsbeleuchtung, Kompass. Wird dann addiert, liegt der Preis je nach Ausstattung für das fahrfertige Boot inklusive Motor schnell bei 45.000 bis 55.000 Euro.

Dass nicht nur die Grundkonstruktion auf Stabilität und intensive Nutzung ausgelegt ist, zeigt der erste Blick auf die Patrol 600. Eine großzügige Scheuerleiste, die rund um die Schläuche verläuft, sorgt auch bei ungeschicktem Manövrieren im Hafen für Schutz vor Schäden am eigenen oder anderen Booten. Beim Betreten des Cockpits setzt sich der Eindruck fort. Rund um die Konsole und an den Sitzen sind stabile Haltegriffe montiert. Ein Seil, das um die Schläuche geführt ist, bietet zusätzlichen Halt. Das Boot ist für die Küstenfahrt nach CE-Kategorie C und immerhin 14 Personen zugelassen. Da muss als Sitzgelegenheit auch der Schlauch herhalten. Mindestens acht Personen finden aber eine Sitzfläche an Bord. Der Steuerstand bietet genügend Platz für eine Instrumentierung nach Wahl, auch mit Kartenplottern oder Funkgeräten. Die Doppelsitzbank für den Rudergänger und einen Beifahrer basiert auf einer stabilen Rohrkonstruktion und ist mit klappbaren Sitzflächen versehen.

Außenborder bis 150 PS (110 kW) sind für die Highfield Patrol 600 zugelassen. Am Testboot war ein Honda BF100 XRTU montiert, der für den Betrieb am Bodensee das Maximum darstellt. Dank einer frischen Brise und dem damit verbundenen Wellengang ließen sich auch die Fahreigenschaften in kabbeligem Wasser beurteilen. Durch den tiefen V-Rumpf mit 26 Grad Aufkimmung geht das Boot verhältnismäßig weich durch die Wellen, bleibt in der Spur und zeigt außer guter Beherrschbarkeit auch anständigen Fahrkomfort. Mit vier Personen an Bord erreichten wir nach sechs Sekunden bei 4000 Umdrehungen mit 15,4 Knoten die stabile Gleitfahrt. Auch die Höchstgeschwindigkeit von 33 Knoten (61 km/h) kann sich sehen lassen, zumal dieser Antrieb das Leistungspotential keineswegs ausschöpft. Für sportlich orientierte Interessenten besteht Luft nach oben.

Mangels Verbrauchsanzeige war zwar die Bestimmung der möglichen Reichweite mit dem 140-Liter-Tank nicht genau zu ermitteln, doch zeigen Erfahrungswerte mit dem gleichen Motor an GFK-Booten bei einer effizienten Drehzahl von 4500 Touren einen Konsum von etwa 20 Liter in der Stunde, was unter Berücksichtigung von 15-Prozent-Reserve auf eine Distanz von etwa 130 Seemeilen schließen lässt. Vollkreise ließen sich bei Marschgeschwindigkeit mit zwei Bootslängen Durchmesser fahren, wobei der Propeller dann schon etwas Luft zog.

Der Grund dafür liegt an der Montage des Motors, die ein Loch höher erfolgte, um eine bessere Dynamik und Effizienz im Normalbetrieb zu erzielen. Dafür müssen Abstriche bei enger Kurvenfahrt gemacht werden. Langsames Manövrieren war mit 1,5 Bootslängen Durchmesser in beide Richtungen möglich. Beim Umsteuern in Rückwärtsfahrt vergingen nur zwei Sekunden, bis eine Reaktion erfolgte. Dank schützendem Gummischlauch müssen sich aber auch Skipper mit wenig Erfahrung selbst in engen Marinas keine Sorgen machen.