Elektrorad Canyon Precede On : Kommt ein Canyon geflogen

Canyon sortiert gerade unternehmerisch seine Zukunft, es ist einiges in Bewegung in Koblenz. Darüber darf nicht vergessen werden, weiterhin attraktive Räder zu bauen. Die dem Rennsport zugeneigten Tüftler sind für die gute Fahrbarkeit ihrer ausschließlich online vertriebenen Räder bekannt, weniger für ausgeflippte Ideen. Doch in einer unbeobachteten Ecke des Designs muss jemand mit einem Hang zu Kampfjets das Precede On eingefallen sein.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Weil es kein Bedenkenträger ausgebremst hat, eilt es nun in Tarnfarbe über Wege, die vom Heim ins Büro pendelnde sein sollten. In Zeiten des kollektiven Homeoffice sind die Strecken kürzer, aber solch ein elektrisches Straßenrad eignet sich auch zum Einkaufen und zur Zerstreuungstour gegen den Covid-Koller.

Das 22,5 Kilogramm wiegende Precede On fällt durch seine ungewöhnliche Konstruktion auf. Wo Oberrohr und Lenker verschmelzen, ist nur zu erraten. Mit seinem monolithischen Karbonrahmen duckt es sich unter den Radar und entkommt doch nicht neugierigen Fragen. „Was ist das denn?“, ist eine oft zu beantwortende. „Das“ ist ein erstaunlich bequem zu fahrendes Rad für die Straße, auch befestigte Waldwege sind drin. Es nimmt bis 25 km/h flugs Tempo auf, läuft stabil geradeaus und spielt im Alltag seine praktischen Seiten aus.

Die Schutzbleche halten Spritzwasser gekonnt fern. Das Licht leuchtet vorzüglich hell. Auf den Gepäckträger können 25 Kilogramm geladen werden, Ortlieb-Taschen finden ihren Halt, vorne sind weitere 5 Kilogramm möglich. Dass die über spacig geformte, aber sicher zu greifende Hebel angesteuerten und dosiert bissigen Bremsen mit dem Gewicht fertigwerden, haben wir keine Zweifel.

Das Fahrwerk ist ungefedert, deswegen ist dem Fahrer schon stets klar, wie der Untergrund beschaffen ist. Mit konstruktiven Kniffen wie der gespreizten Sattelstütze und großvolumigen Reifen gelingt es Canyon gleichwohl, ordentlichen Abrollkomfort herzustellen. Wir waren auch nach 50 Kilometern am Stück von der freudvollen Fortbewegung noch so angetan, dass wir gar nicht mehr absteigen wollten.

Unser Testrad mit dem Zusatz CF 9 hat Riemenantrieb und Enviolo-Nabenschaltung. So kostet es stramme, aber im Konkurrenzvergleich erreichbare 5000 Euro. Es gibt auch eine Version mit Kette für 700 Euro weniger. Die Kombination ist pflegeleicht. Wir haben sie üblem Wetter samt Schnee ausgesetzt und können von einwandfreiem Betrieb berichten. Das Reaktionsvermögen der Automatik ist nahezu tadellos, nur beim spontanen Wiederanfahren und an Rampen wäre vorausdenkendes Schalten überlegen. Die etwas geringere Agilität gleicht der Elektromotor aus, er zieht alles glatt. Die Trittfrequenz lässt sich über sauber rastende Tasten und den schönen Farbbildschirm einstellen, hernach gelingt passgenaues Tempo wie von Geisterfuß.

An Bord ist ein Bosch Performance CX Gen 4 mit 85 Nm Drehmoment, der sich aus dem unsichtbar integrierten Akku mit 500 Wh bedient. Er arbeitet kraftvoll und geschmeidig, allerdings zu laut. Die Ladebuchse sitzt an ungünstiger Stelle unten im Rahmen, sie verdreckt, ihre fummelige Abdeckung steht bald ab und dem Pedal im Weg.

Diese beiden Punkte verhindern eine 5-Sterne-Bewertung. Wer freilich Lust auf ein nicht an jeder Ecke stehendes Ganzjahresstadtrad hat mit puristischen Linien, coolen Details und feiner Verarbeitung, nimmt es in Anchor Grey und fliegt täglich mit dem Lächeln des Piloten zum Bäcker.