Fahrbericht E-Bike Uproc 4 : Uprockt den Berg

Es gibt Räder, die sehen schon beim ersten Anblick so aus, als könne man gut drauf fahren. Und wenn sie dann auch noch im Handel verfügbar sind, was für E-Bikes derzeit nicht selbstverständlich ist, dann sind das schon zwei gute Gründe für eine intensivere Bekanntschaft. Das Flyer Uproc 4 ist solch ein Rad, es wird von seinem Schweizer Hersteller als Allroundtalent für Erkundungen abseits asphaltierter Wege angepriesen. Der aufgesetzte Akku macht das Mountainbike nicht eben hübscher, aber leichter als mit integrierter Batterie. Flyer offeriert auch Letztere, der Trend geht ohnehin dorthin.

Was im Uproc 4 auf dem Rahmen sitzt, hat es freilich in sich. 630 Wh Kapazität sind ein feiner Vorrat, der den mühsamen Transport eines zweiten Akkus im Rucksack zumeist überflüssig macht. Kaputtgehen sollte er indes besser nicht, solch ein Kraftpaket kostet 1100 Euro. Aber so ist der Lauf der Zeit: 400 Wh will keiner mehr haben, 500 Wh werden Standard, und 600 Wh reichen gerade in die Zukunft. Die Buchse zum Befüllen befindet sich seitlich unten, dort verdreckt sie natürlich, ist aber für die Anbringung des profan gestalteten Ladegeräts gut zugänglich. Auch die Schiebehilfe ist gut zu greifen. Die Eckwerte also machen schon mal Freude auf einen Einsatz um Mainhattan.

Flyer setzt in diesem Rad, das in der besser ausstaffierten Version 8.70 zur Verfügung stand, auf einen selten anzutreffenden Motor von Panasonic, der GX Ultimate liefert 90 Nm maximales Drehmoment und 250 Watt Nenndauerleistung. Der Antrieb erfreut mit gutem Ansprechverhalten, hat ordentlich Feuer und surrt leise. Die erlaubte Toleranz nutzt er gewinnbringend aus, nach unserer ungeeichten Messung lief das Flyer 26,5 km/h. Das Ensemble meldet sein Tun über einen schön gestalteten Farbbildschirm.

Das kann schmerzhafte Folgen haben

In der Ebene erscheinen 90 Kilometer Reichweite als immer drin, aber ein jeder weiß, dass die zurücklegbare Entfernung stark vom Unterstützungsgrad und der Anforderung im Gelände abhängt. Dortselbst ist gewisse Vorsicht geboten, denn die tiefe Position des Mittelmotors ist zwar dem Schwerpunkt und somit der Agilität zuträglich, hat aber ihre Tücke. Wir haben ein paar Mal aufgesetzt, und wenn das unvermittelt geschieht, kann es schmerzhafte Folgen haben.

Noch reichlich ungewohnt ist die wohl künftig immer stärker um sich greifende Automatikfunktion. Zunächst als firlefanziger Entmündigungsversuch älterer Semester belächelt, wurde sie bald zur ersten Wahl. Der Computer findet oft die passende Unterstützung, ist natürlich nicht vorausschauend, aber meist ausreichend reaktionsschnell, er geht sparsam mit dem Energievorrat um und verdrängt in vielen Situationen den Wunsch nach eigenen manuellen Eingriffen ins Getriebe. Zumal die Shimano-XT-Schaltung entschlossene Befehle am Hebel benötigt, um sich zum Wechsel einer der zwölf Stufen zu bequemen. Den freilich erledigt sie präzise und fehlerlos.

Wir kamen mit der Geometrie des Aluminiumrahmens bestens zurecht, das Rad fühlt sich dicht an, gewährt mit seinen 27,5-Zoll-Reifen erquickliche Wendigkeit und läuft sicher geradeaus. 140 Millimeter Federweg der Fox-34-Gabel sind eher nichts für stramme Alpenpässe, in den Ausläufern des Taunus aber voll befriedigend. Der Lenker erscheint uns arg breit, aber derlei lässt sich ja sägend beeinflussen. Für Vertrauen sorgen die 180 und 203 Millimeter großen Bremsscheiben, hier darf angesichts des Gewichts von 24,7 Kilogramm inklusive Akku und eines zulässigen Gesamtgewichts von 130 Kilogramm kein Kompromiss eingegangen werden.

Wer jetzt euphorisiert zum Händler rennt, muss zuvor eine bittere Pille schlucken. 5400 Euro lautet die Preisforderung. Schweizer eben.