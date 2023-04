Motorradhersteller wie Ducati geben sich größte Mühe, ihre Kundschaft zu verwöhnen und uns arme Schreiber zur Verzweiflung zu bringen. Ausstattungsumfang und Komplexität der Technik mancher Maschinen sprengen inzwischen den Rahmen einer Berichterstattung in vertretbarer Länge. Was in Pressekonferenzen an Informationen einprasselt und in ersten Probefahrten an Eindrücken zu verarbeiten ist, hat Formen angenommen, die noch vor wenigen Jahren unvorstellbar waren. Heul doch, mö­gen Leser jetzt anmerken. Ja, okay, aber es musste mal gesagt werden.

Große Reiseenduros, ein dynamisches lukratives Segment, sind die Vorreiter der Entwicklung, die Multistrada V4 Rally setzt an, den Vogel abzuschießen. Ducati preist die Neue als „das perfekte Motorrad, um die Welt zu erkunden, ohne vor etwas haltzumachen – allein oder zu zweit“. Und packt alles hinein, was brauchen könnte, wer tatsächlich aufbrechen sollte in die erträumte, nicht durchweg asphaltierte Weite. Obschon die meisten von uns im wahren Leben über einen begrenzten Radius nicht hinauskommen, so ist es doch ein erhebendes Gefühl, mit „Globetrottergeist“ und 30-Liter-Tank aus der Garage zu rollen und für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Afrika und Anden im Sinn, die Alpen im Navi. Wenn überhaupt.