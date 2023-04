Aktualisiert am

Selten verkauft sich ein gutes Produkt so schlecht. Ist die dreirädrige Niken einfach zu schräg? Yamaha gibt nicht auf.

Drittes Programm: Rauscht die Niken GT in den Bogen hinein, sorgen zwei Vorderräder dafür, dass nichts rutscht. Bild: Hersteller

Es ist fünf Jahre her, dass Yamaha ein Fahrzeug präsentierte, von dem man bis heute nicht so recht weiß, als was man es bezeichnen soll. Dreirad klingt nach Vorschulalter, dreirädriges Zweirad nach Nonsens.

Walter Wille Redaktion „Technik und Motor“ Folgen Ich folge

Technisch handelt es sich um einen Brüller, den Verkaufszahlen nach nicht. Wie wirkt es sich auf Sicherheit und Fahrerlebnis aus, wenn man ein drittes Rad ans Motorrad schraubt? Die Niken, so der Name des Fahrzeugs, ist die überzeugende Antwort auf diese interessante Frage. Leider scheint kaum jemand sie zu stellen.