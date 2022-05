Neuer Jeep Grand Cherokee : Das elektrifizierte Luftschloss

Nach gut zehn Jahren im Markt ist es höchste Zeit: Der Jeep Grand Cherokee wird neu aufgelegt. Nach der Einführung in den Vereinigten Staaten im September kommt die fünfte Generation des großen Jeep nun auch nach Europa, zunächst als voll ausgestattete „Exclusive Launch Edition“. Stolze 93.000 Euro weist das Preisschild auf. Wer noch ein paar Wochen warten kann, bekommt den „Summit“ für knapp 70.000 Euro aufwärts.

Geboten wird luftfedergedämpftes Oberklasse-SUV von 4,91 Meter Länge. Das sind einige Millimeter mehr als bisher, die dem Innenraum sowie dem um 40 auf 1068 Liter vergrößerten Kofferabteil zugutekommen. Sicht- und fühlbar wird das Ergebnis nach dem Einstieg auf beheizte und belüftete Ledersitze mit Massagefunktion insbesondere am neu gestalteten Armaturenträger, dessen Walnussholz- und Klavierlackapplikationen bis in die Seitentüren hinein verlaufen. Das frei konfigurierbare Cockpit-Display wird von einem bündig integrierten, 10,1 Zoll großen interaktiven Multimedia-Tablet in der Mitte sowie einem dem Beifahrer vorbehaltenen 10,25-Zoll-Bildschirm ergänzt. Auch ein 10-Zoll-Head-up-Display wird verbaut. Alles wirkt sehr wohnlich und gar nicht mehr amerikanisch-flauschig, wie es früher der Fall war.

Analog zum Wrangler 4xe arbeiten für den Vortrieb ein aufgeladener Zweiliter-Vierzylinder-Verbrennungsmotor von Fiat, der 272 PS bietet, mit einem 108-PS-Elektromotor vor dem Achtganggetriebe zusammen. Die Systemleistung beträgt 380 PS, das maximale Drehmoment 637 Newtonmeter. Damit ist der Grand Cherokee 4xe stärkstes Modell der Baureihe. Die nur in Amerika verfügbaren Modelle mit 3,6-Liter-V6- und 5,7-Liter-V8-Aggregaten leisten weniger.

Das in Detroit entwickelte elektrische Hochvoltsystem arbeitet mit 400 Volt und lädt die 17-kWh-Batterie mit 7,4 kW Wechselstrom auf. Rein elektrisch wird dem Hersteller zufolge eine Reichweite von 51 Kilometern erreicht, was zu wenig ist, um in die Geldtöpfe der E-Förderung greifen zu können. Aber diese werden vielleicht ohnehin bald geschlossen. Nötig wäre eine Reichweite von 60 Kilometern.

Drei E-Fahrprogramme gehen dem Fahrer zur Hand. „Electric“ bedeutet eine kurze, bis zu 130 km/h sehr geräuscharme Fahrt, in „eSave“ lädt der Verbrenner die Batterien während der Fahrt. In „Hybrid“ unterstützt das System den Vortrieb beim Beschleunigen so lange mit Strom, bis die Batteriekapazität auf zehn Prozent gefallen ist. Es wird auch rekuperiert, dennoch arbeiten in der Hybridfahrweise Verbrenner und Elektromotor unmerklich zusammen. Dass das Automatikgetriebe unter einem lebendigen Gasfuß zu nervösen Aktionen neigt, wie sich auf ersten Probefahrten herausstellte, versucht Jeep mit dem Argument zu entkräften, wir führen ein Vorserienauto, das noch des Feintunings bedürfe.

Schon leichtes Gasgeben während eines Überholvorgangs auf dem Highway animierte das Getriebe, mindestens zwei Stufen zurückzuschalten. Der Verbrenner kämpfte dann unüberhörbar mit rund 5000 Touren für einen würdigen Vortrieb. Dass die Lenkung in Mittellage etwas indifferent und sehr leichtgängig arbeitet, lässt sich dagegen vernachlässigen. Ausgezeichneten Fahrkomfort bietet das Luftfederfahrwerk.

Den ersten Elektrifizierungsschritten der Marke mit Plug-in-Hybriden soll 2023 der erste rein elektrische Jeep folgen, dem Vernehmen nach im Kleid der Markenikone Wrangler. Anschließend soll dieser Antrieb auch im Grand Cherokee zum Einsatz kommen. Bis dahin werde dann nicht mehr viel Wasser den Colorado hinunterfließen, lässt Jeep wissen. Dann sollte sich auch die Ertragslage von Jeep im Stellantis-Markenverbund erholen, wenn die teuren Käufe von Emissionszertifikaten bei Tesla vermieden werden.