Citroën C5 Aircross : Verwandlungskünstler und Illusionist

Sich mit Citroën anzufreunden ist nicht mehr einfach. Es gibt keine Limousine, keinen Kombi, stattdessen eher ulkige Planspiele mit rollenden Blumenkübeln ohne Sicherheit wie den Ami One. Die Linien waren auch mal betörender, wo ist sie, die Verführung der DS oder CX? Der Charme eines 2CV? Auch technisch ist die aus ihrer Tradition der Extravaganz zugeordnete Marke im Allerweltsgetümmel angekommen, leistungsfähige Diesel verschwinden, es wird alles dem strengen CO2-Regime untergeordnet.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Inmitten dieser Zwänge und der Suche nach neuer Identität tritt ein Auto wie der C5 Aircross an, ein SUV, damit prinzipiell erfolgversprechend. Und in der Tat zeugt es davon, dass Citroën fein in den Alltag passende Autos baut, die ohne Scheu gegen VW T-Roc oder Renault Captur antreten können. Der 4,50 Meter lange Wagen überzeugt vor allem mit seinen praktischen Talenten. Er bietet viel Platz in einem adrett zubereiteten Innenraum und verkneift sich zumindest in den besseren Ausstattungslinien allzu sichtbare Sparbemühungen, wie sie im VW-Konzern zu beobachten sind.

Die Sitze vorn sind bequem, die hinten gehen in Ordnung, und weil die zweite Reihe der Länge nach verschiebbar ist, empfiehlt sich der C5 als schickerer Familienwagen oder Umzugshelfer. Wer wie wir zum Test den bislang einzigen Plug-in-Hybrid im Portfolio von Citroën wählt, muss freilich mit Kabeln im Kofferraum leben, die im Alltag nie in das vorgesehene Fach geräumt werden. Oder man lässt sie in der Garage.

Die an der Steckdose aufladbare Version nimmt, wer mit dem Zeitgeist oder in der Stadt elektrisch fahren will. Das gelingt nach Norm 55 Kilometer weit, allerdings unter Idealbedingung. Während unserer Beziehung schneite es, Kälte mögen Akkus nicht. So kamen wir auf 30 Kilometer unter Strom. Wer auf die Wallbox in der Garage und den aufpreispflichtigen Schnelllader an Bord verzichtet, muss an der Haushaltssteckdose bis zu siebeneinhalb Stunden Laden einkalkulieren.

Nur wer das konsequent macht und meist kurze Strecken fährt, drückt den Benzinverbrauch in niedrige Gefilde. Nach Norm sollen 1,6 Liter möglich sein, das ist, wie in jedem Auto dieser Bauart, eine Farce. Wir hatten einige Autobahnen zu bewältigen, haben brav geladen, wo es ging, und erreichten einen Durchschnittsverbrauch von 8,6 Liter Super zuzüglich 2,8 kWh Strom. Der 43 Liter fassende Tank ist angesichts dessen für Fernreisen zu klein.

Der erfreulich leise und geschmeidig laufende Antrieb aus 1,6-Liter-Vierzylinder und Elektromaschine liefert 224 System-PS, 225 km/h Höchstgeschwindigkeit und 8,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Wir haben den Eindruck, der um 6,5 Liter konsumierende Diesel mit 130 PS und ähnlich sattem Drehmoment wäre die bessere Option, zumal dieses Auto ohnehin nicht für die flinke Fahrt gemacht ist. Der Aufbau neigt sich in Kurven merklich. Um das Fahrwerk in eine brenzlige Lage zu bringen, bedarf es indes gröberen Unfugs. Den unterlässt der Fahrer schon deshalb, weil die klebrige, gefühllose Lenkung der größte Schwachpunkt ist. Federn und Dämpfer sind kein fliegender Teppich, aber so weit angenehm abgestimmt. Je voller der C5 beladen wird, desto sanfter rollt er ab. Das Abblendlicht ist mau, wer kann, sollte zu LED greifen.

Sodann kann man sich mit dem C5 Aircross gut anfreunden, mit jedem Tag im Familieneinsatz treten seine Stärken mehr und mehr in den Vordergrund. Ob es der Hybrid sein soll, hängt vom Lebensstil ab und davon, ob man sich der Illusion umweltfreundlichsten Fahrens hingeben möchte. Ab 40.500 Euro kostet er. Das sind vor Subvention 5000 bis 8000 Euro mehr als für die Versionen mit Diesel oder Benziner.