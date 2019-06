Canyon Neuron On 6.0 : Das wirkt ganz schön vermessen

Wer stets eine Umdrehung weiter denkt, bekommt auch auf neuem Terrain Brauchbares hin. Sollte man meinen, weshalb das Neuron On 6.0 in der Redaktion und auf Wegen durch den Taunus war. Canyon, der Koblenzer Hersteller mit amerikanischem Namen und eigenwilligem Vertriebskonzept, kommt aus dem Radrennsport und glaubt aus Überzeugung an Muskelkraft. Doch seit die Mountainbikeszene immer mehr zum Elektromotor tendiert, darf der kluge Geschäftsmann das Segment nicht ignorieren. So gibt es für die tiefer im Trail wuselnde Klientel das Modell Spectral und für die eher auf Tour gehende das Neuron. „On“ bedeutet elektrisch, die Ziffern bezeichnen die Ausstattung. Weil die Mitte golden ist, nahmen wir 6.0, das von 5.0 und 7.0 eingerahmt wird. Auch Versionen für Frauen sind im Angebot. Der Radhändler unseres Vertrauens moserte bei erster Inaugenscheinnahme sogleich: „Da machen wir vorne eine größere Bremsscheibe drauf, 200 Millimeter müssen sein.“ Mit dem Gewicht, als höflicher Zeitgenosse meinte er sicherlich das des Rads und nicht das des Fahrers, sei die verbaute Shimano RT 54 zu klein. Auch die schnöden Pedale sollten weichen.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Zunächst aber ein Blick auf die Firma. Canyon verkauft seine Räder nur über das Internet. Das ist riskant, weil nicht jeder Händler Lust verspürt, ein im Netz gekauftes Rad zu warten oder zu reparieren. Andererseits ist das Preis-Leistungs-Verhältnis überdurchschnittlich. Und es gibt, was Betriebswirte Windfall-Profit nennen: Der Interessent tut gut daran, seinen Körper möglichst exakt zu vermessen und die Werte an Canyon zu senden, um den richtigen Rahmen zu bekommen. Weil das schon Hunderttausende getan haben, verfügt Canyon über eine prall gefüllte Datenbank, auf deren Basis neue Räder entwickelt werden. Das Ergebnis ist reichlich überzeugend, die Geometrie passt oft genau, man sitzt einfach gut drauf.

Das Rad kann in Koblenz abgeholt werden. Oder es kommt beim Käufer in einem stabilen Karton an, über dessen Konstruktion sich vier Mitarbeiter ein Jahr lang Gedanken gemacht haben. Mit Erfolg, die Verpackung schützt zuverlässig, ist praktisch zu handhaben, außerdem liegt alles bei vom Drehmomentschlüssel bis zur Druckluftpumpe für die Dämpfer sowie eine unübersichtliche Menge an Bedienungsanleitungen. Mit rudimentären handwerklichen Kenntnissen sollte die Montage gelingen.

100 Kilometer Strecke mit einer Akkuladung

Das Neuron On wiegt 22,5 Kilogramm und fällt auf. Durch seine blau-schwarze Lackierung, die das Juniorteam des Hauses „echt cool“ findet, und durch die am Aluminiumrahmen sichtbaren Schweißnähte, die am Testrad bis auf eine sauber gesetzt waren, grundsätzlich aber eher nach Ausbildungsbetrieb aussehen. Der aufgesetzte Akku bedingt einen speziellen Flaschenhalter und kommt außer Mode. Wettbewerber integrieren ihn unsichtbarer in den Rahmen. Dafür lässt er sich flugs abnehmen, was im Winter zum Laden empfohlen wird. Ein derart adrettes Ladegerät ist übrigens selten, für die Funktion ist das natürlich unerheblich. Wichtiger sind die ohne Verrenkung erreichbare Ladebuchse unten an der Seite und die klare LED-Anzeige oben auf dem Akkupack sowie das schöne, außer bei direkter Sonneneinstrahlung stets gut ablesbare Farbbildschirmchen am Lenker. Das Elektrizitätswerk stammt von Shimano, der Steps E 8000 hat einen 504-Wh-Speicher und kann wegen seiner weiten Verbreitung von vielen Händlern gewartet werden, was zum Beispiel gegenüber der eleganteren, aber eigenwilligeren Kombination Specialized/Brose ein Vorteil sein mag.