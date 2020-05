Fahrbericht BMW X6 M 50i : In der schnellen Welt der Wülste

In seiner dritten Generation hat der BMW X6 nicht nur an Leistung gewonnen. Über dem M50i brodelt eine wohl irrlichternde Competition-Version. Außerdem ist ein gefestigter Charakter gefragt.

Im Umgang mit dem BMW X6 M50i sind zwei Fahrereigenschaften für eine längere Verbindung von Vorteil: Demut im Einsatz der Leistung des etwas skurrilen Sports Activity Vehicles, nach BMW-Diktion firmierend, nicht als SUV, wie die anderen dicken Formate. Zudem sollte der Führer jederzeit bereit sein, diese SAV-Eigenschaften mit einer gewissen Umsicht und einer schönen Bescheidenheit in der Öffentlichkeit zu nutzen. Deshalb erscheint uns dieser M50i in der dritten Generation des X6 auch als wertvolles Mittel zur Fahrer-Erziehung.

Denn der X6 in dieser Konfiguration neigt bei forscher Behandlung dazu, jeden Supermarkt-Parkplatz in einen Showroom zu verwandeln. Und aus einer freien Autobahnsteigung einen Friedhof für Elfer-Tiere zu machen. Das lässt sich vermeiden, aber es gehört eine geläuterte Persönlichkeit dazu. Auch wenn es in der Sohle des gut entwickelten Gasfußes kribbelt. Immerhin startet der X6 M50i nicht mit dem Ruf des empörten Elefantenbullen. Den er freilich durchaus geben kann. In den Untiefen der elektronischen Kunststückchen liegen dafür manche Zaubereien bereit.