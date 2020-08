Fahrbericht BMW F 900 XR : So eine Enttäuschung

Selten hat uns ein Motorrad so enttäuscht wie die neue F 900 XR von BMW. Nachdem in einer Motorradzeitschrift ein vollkommen atypischer Totalverriss zu lesen war, schien eine der seltenen Gelegenheiten zu kommen, mal ordentlich drauf zu kloppen. Wirklich misslungene Fahrzeuge gibt es ja sonst kaum noch. Aber jetzt: Feuer frei! Und ist es nicht außerdem so, dass sich mancher Freund des weiß-blauen Propellers mit der Tatsache schwertut, dass die Bayerischen Motoren Werke manche Motoren, auch den der F 900 XR, in China herstellen lassen?

So wurde die BMW, als sie in der Redaktion eintraf, mit Skepsis in Empfang genommen. In ihrem Gesicht meinten wir Andeutungen von Schlitzaugen zu erkennen. Und dann noch Plop! Beim ersten Anfahren gleich abgewürgt. Ein Start unter schwierigen Umständen. Die Erwartungen sanken in den Keller.