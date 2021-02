Fahrbericht Audi S3 Sportback : Schlangenlinie

Aktualisiert am

Bis Audi Ende des Jahres den RS3 mit mehr als 400 PS von der Leine lässt, ist der mindestens 47.500 Euro teure S3 das stärkste Modell der A3-Baureihe. Unser Testwagen, ein 4,35 Meter langer Sportback in der zum Marktstart im Oktober aufgelegten Topausstattung Edition One in der Lackierung „Pythongelb Metallic“, hat einen Preis von beinahe 55.000 Euro.

Trotz großer Lufteinlässe rechts und links des schwarzen Wabengrills und vier dicker Abgasendrohre tritt der S3 nicht übermäßig krawallig auf. Befeuert wird er von einem Zweiliter-Vierzylinder mit Turboaufladung und 310 PS. Das Drehmoment-Maximum von 400 Newtonmeter liegt schon bei 2000 Umdrehungen in der Minute an. Beim beherzten Tritt aufs Gaspedal stürmt der rund 1500 Kilogramm wiegende Kompaktsportler ungestüm nach vorn und passiert die 100-km/h-Marke aus dem Stand nach 4,8 Sekunden. Der Vortrieb wird bei 250 km/h elektronisch begrenzt. Bei winterlichen Bedingungen und entsprechend bereift, haben wir das natürlich nicht ausgereizt, können aber bestätigen, dass der S3 mit seinem Allradantrieb satt auf der Straße liegt, auch bei gut 200 km/h spurtreu bleibt und sich selbst bei hohem Tempo mit Windgeräuschen zurückhält.

Die Kraftübertragung erfolgt über das schnell und komfortabel schaltende Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe S-Tronic; wer will, sortiert die Gänge mittels Lenkradwippen manuell. Sportliche Enthusiasten könnten einen knackigen Handschalter vermissen, auf den aber auch Konkurrenten wie BMW M135 i xDrive oder VW Golf R verzichten. Das Sportfahrwerk mit 15-Millimeter-Tieferlegung, die präzise Progressivlenkung und der Drive-Select-Schalter mit verschiedenen Fahrmodi sind im S3 serienmäßig, adaptive Dämpfer gibt es als Option. Fahrdynamik und Fahrspaß stehen an erster Stelle, das war zu erwarten.

Überrascht haben uns indes die Laufkultur und der Langstreckenkomfort des S3. Er lässt sich nicht nur im Sportmodus mit scharf gestellten Dämpfern und bollerndem Klang in die Kurve werfen, sondern bei Bedarf auch ganz zahm und im Vertrauen auf jederzeit verfügbare, mehr als ausreichende Leistungsreserven bewegen. Wir ermittelten nach rund 1400 gefahrenen Kilometern einen Durchschnittsverbrauch von 8,1 Liter bei einem Normwert von 7,4 Liter. Super Plus sollte getankt werden. 325 bis maximal 1145 Liter Gepäck fasst der Kofferraum, der wegen des größeren Platzbedarfs des Allradsystems im Heck 55 Liter kleiner ausfällt als bei den Fronttrieblern.

Die hochwertige Inneneinrichtung mit passgenauen Sportsitzen und Aluminium- oder Karboneinlagen bietet bis auf die harten Kunststoffe in den Türverkleidungen wenig Anlass zu Kritik. Das stets digitale Kombiinstrument misst wenigstens 10,25 Zoll, die aufpreispflichtige Variante mit 12,3 Zoll bietet verschiedene Ansichten. Navigation, Medien und Fahrzeugfunktionen werden über den zentralen 10,1-Zoll-Touchscreen mittels Spracheingabe oder über Lenkradtasten gesteuert. Schalter und Knöpfe hat Audi aus der A3-Baureihe nicht gänzlich verbannt, weshalb die Bedienung benutzerfreundlicher ist als im VW Golf VIII.

Mehr zum Thema 1/

Raum für Verbesserungen lassen die Tasten für Temperatur- und Lüftungseinstellung: Sie sind unbeleuchtet und im Dunkeln nur zu ertasten. Kollisionswarner, Ausweich- mit Abbiegeassistent und Spurverlassenswarnung sind immer an Bord. Der adaptive Fahrassistent erlaubt teilautonomes Fahren bis 210 km/h, er funktionierte im Testwagen, bis das Audi Pre-sense-System nach einer Woche den Dienst quittierte. Die SoftwareProbleme, mit denen Volkswagen beim VW Golf zu kämpfen hat, machen auch vor Audi nicht Halt.