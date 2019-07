Audi A4 : Die Liebe der alten Dame zu Dunkelrot

Ihren alten A4, den hat Omi schon immer. Das sagt der freche Franz, und er irrt. Denn die solvente Omi hat sich alle drei Jahre einen neuen Audi A4 geholt, immer in dunklem Rot, und keiner hat es gemerkt. Dieses Versteckspielchen wird künftig schwieriger, und mit der jüngsten Renovierung des Vier-Ringe-Normalos hat es schon begonnen: Weil den Audi-Oberen das Nörgeln an ihrem angeblich langweiligen Kern-Modell auf das ohnehin belastete Gemüt schlug, wurde die Face-Lift-Maschine für den aggressiveren Kühlergrill, schärfere Falten und üppigere Ausbuchtungen an der Karosserie, eine geänderte Bedienung plus höherer Vernetzung und mild elektrifizierter Antriebe sowie zur Geburt eines neuen Topmodells angeworfen. Wie bisher fährt der nicht ganz neue A4 als dynamisch-konservative Limousine und als sportlicher Kombi vor, der noch immer Avant heißt.

Dabei könnten alle A4 auch als Avanti laufen: Schneller schlug Audis Herz noch nie, und mit dem A4 Allroad Quattro für 50.100 Euro wird zudem eine wuchtig beplankte Lebensgefühl-Variante offeriert, die als Limousine mit schon einen beachtlichen Preis hat, die Avant-Variante kostet dann rund 1500 Euro mehr.

Acht Motoren, drei Getriebe, zwei Karosserieformen, drei Ausstattungsstufen und etliche Sonderposten stehen im neuen Audi A4 zur Wahl. Vier Vierzylinder-Benziner, drei Vierzylinder-Diesel sowie aus dieser Fraktion weiter zwei Sechszylinder-Kraftpakete. Wobei die Preise in der Basisausstattung für die Benziner-Normalos der A4-Garde mit dem Dienstmann-Modell A35 TFSI (6-Gang-Handschalter/150 PS) zu 33.600 Euro beginnen und bis zum A4 45 TFSI quattro mit Siebengang-S-tronic und 245 PS führen. Bei den Dieseln ist der 136 PS starke A4 30 TDI der billigste mit 38.900 Euro. Der A4 40 TDI mit 190 PS ab 44.850 Euro ist der teuerste. Alle Vierzylinder-Triebwerke weisen einen Hubraum von zwei Liter auf. Darüber thront der A4 45 TDI quattro mit seinem 3,0-Liter-Sechszylinder und 231 PS. Dessen Getriebe hat acht Stufen.

Alle diese Varianten sind in der 200-km/h-Klasse oder weit darüber unterwegs. Das A4-Baureihen-S-Modell ist erstmals kein Benziner, sondern ein Diesel: „Audi bekennt sich zur TDI-Technologie“, so die offizielle Sprachregelung, und mit dem schon in anderen Top-Versionen eingesetzten V6-Selbstzünder geht es wirklich betörend zur Sache, wenn es sein muss: Mit seinen 347 PS und dem besten Drehmoment von 700 Newtonmeter setzt der 3.0 S4 TDI nicht nur mit den Fahrleistungsdaten, sondern auch wegen seiner Mild-Hybrid-Technik und der Auflade-Verfahren neue Maßstäbe.

Segeln bis zu 40 Sekunden, ganz ohne Motor und ohne Gas, zwischen 55 und 160 km/h bietet der S4, sonst wird rekuperiert oder im Freilauf gerollt; das wird im 48-Volt-System vom Antriebsmanagement entschieden, nur der erste Start wird jeweils vom konventionellen Anlasser übernommen. Zusammen mit dem hohen Einspritzdruck von 2500 bar ergeben sich für S4-Limousine und Avant Normverbräuche von etwa 6,3 Liter. Knapp weniger als fünf Sekunden nimmt sich der S4-Diesel für den Standard-Spurt, bei 250 km/h läuft er in den Begrenzer.

Weil die Turbo-Energie aus dem Abgas gerade dann kurzfristig nicht bereit ist, wenn sie dringend benötigt wird, mischt sich der fixe EAV ein: Der elektrisch angetriebene Verdichter beschleunigt statt des noch trägen Turbos die angesaugte Luft und verdichtet sie für ihre Vermischung in den Brennräumen. Leistung satt entsteht in undenkbar kurzer Zeit, ein E-Motor mit sieben kW Leistung bringt den EAC in 300 Millisekunden auf 65.000 Umdrehungen in der Minute.

Die liebe Omi wird für ihren neuen Audi S4 den alten Bill in Arizona anrufen müssen. Denn die dynamische Dame mag die Diesel nicht. Und Audi liefert nur außerhalb von Europa den S4 mit Benzinmotor und 354 PS. Auch in Dunkelrot.