Fahrbericht Aprilia SR GT 125 : Abenteuer an der Ampel

Abenteuer. Der Begriff wird arg strapaziert seit geraumer Zeit. Kaum eine Aktivität, die nicht zum Abenteuer oder Adventure hochgejubelt wird, sei es die All-inclusive-Kreuzfahrt oder die Tageswanderung auf die Wasserkuppe mit einem Butterbrot im Rucksack. Dem Senioren-SUV wird Abenteuerlust angehängt, genauso wie dem braven E-Bike. Es wimmelt in der weiten Warenwelt von Gewöhnlichkeiten, denen zur Aufpeppung des Images das Etikett Abenteuer angeheftet wird.

Walter Wille Redaktion „Technik und Motor“ Folgen Ich folge

Die Branche der motorisierten Zweiräder bildet keine Ausnahme. Die Riege der Reiseenduros tritt markenübergreifend unter der Rubrik der Adven­ture-Bikes an. Selbst unter Scootern taucht die Bezeichnung mittlerweile auf, womit wir zum neuen SR GT von Aprilia kommen, dem ersten „Urban Adventure“-Roller der zum italienischen Piaggio-Konzern gehörenden Marke. Wer das Urban Adventure sucht, kann zwischen dem 125er und dem 200er wählen.

Nun ist das Rollerfahren im Verkehrsgewühl italienischer Großstädte immer ein Abenteuer, aber worin zeigt sich das Abenteuerliche in der Konstruktion des Fahrzeugs? Wie so häufig wird hauptsächlich so getan als ob. Man könnte, wenn man wollte. Der SR GT nutzt Stilelemente aus der Motorrad- und hier speziell der Offroad-Welt, so wie es Honda mit dem X-ADV 750 und dem ADV 350 einige Hubraumklassen höher schon praktiziert. Michelin-Reifen mit markantem Stollenprofil sind so ein Punkt; das dient weniger der Traktion auf dem losen Grund entlegener Wilder-Watz-Gegenden, sondern ganz naheliegend der Show. Es funktioniert.

Übers Schauspielerische hinaus bringt der SR GT eine ganze Reihe lobenswerter Eigenschaften mit. Die LED-Leuchteinheiten spendieren im Dunkeln exzellentes Licht auf dem Niveau besserer Motorräder. Die Verkleidung weckt nicht nur Assoziationen zur Motorradabteilung des Herstellers aus Noale, sondern schirmt im Zusammenwirken mit der schwebend montierten Scheibe auch wirksam den Fahrtwind ab. Die Sitzhaltung fällt entspannt aus, gewährt Übersicht und ein angenehmes Gefühl der Kontrolle. Typisch Aprilia und für einen Scooter weit überdurchschnittlich ist das souveräne Fahrwerk. Rohrrahmen, Showa-Dämpfer mit relativ langen Federwegen, Räder der Größe 14 Zoll vorn und 13 hinten liefern eine überzeugende Vorstellung ab, was das Wegfedern von Unebenheiten, Fahrstabilität bei höherem Tempo sowie Wendigkeit und Handlichkeit in geringen Geschwindigkeiten betrifft.

Die Bremsanlage gibt sich ebenfalls Mühe, packt hinreichend zu, nur leider etwas hölzern hinsichtlich des Gefühls an den Hebeln. Ein ABS spendiert Aprilia ausschließlich dem SR GT 200 für 4190 Euro. Dem 200 Euro günstigeren 125er gönnen die Italiener lediglich eine Kombi-Bremsanlage. Bedeutet: Durch Zug am linken Bremshebel wird die Bremskraft auf Vorder- und Hinterrad verteilt. Der Hebel rechts am Lenker aktiviert ausschließlich die Vorderradbremse.

Ein Jethelm passt hinein

Abgesehen von der Bremsanlage unterscheiden sich 125er und 200er durch ihre Motoren. 124 Kubikzentimeter Hubraum hier, 174 dort. Das kleinere Triebwerk aus dem Piaggio-Fundus liefert nominell die für den A1-Führerschein sowie den B196 maximal erlaubte Leistung von 15 PS (11 kW). Es schickt bis zu 12 Newtonmeter Drehmoment in Richtung Triebsatzschwinge, lässt den laut Datenblatt 144 Kilo wiegenden Scooter an der Ampel zügig antreten und schiebt jenseits der Stadtgrenze bis Tacho 90 oder 100, ohne gequält zu wirken – in der Ebene. Sobald Steigungen zu nehmen sind, gerät der Motor ins Keuchen und muss abreißen lassen. In solchen Situationen wünscht man sich den 200er herbei, der mit 18 PS und 17 Nm aufwartet und nur vier Kilogramm mehr auf die Waage bringt. Über eine abschaltbare Start-Stopp-Automatik verfügen beide Varianten. Unser Durchschnittsverbrauch mit der 125er betrug 3 Liter auf 100 Kilometer mit allerdings hohem Schnellstraßen- und entsprechend hohem Vollgasanteil. Andernfalls sollte sich der Normverbrauch von 2,5 verwirklichen lassen.

Der Treibstofftank mit einem Fassungsvermögen von neun Litern steckt im hohen Mitteltunnel, der einerseits den sportlich-robusten Auftritt des Rollers unterstreicht, andererseits jedoch das Auf- und Absteigen erschwert. Das Bein vorm Sitz durchzufädeln oder übers Heck zu schwingen ist ungefähr gleich mühsam. Das Ablagefach unter der Bank, die im geöffneten Zustand von einer Feder senkrecht gehalten wird, fällt mit 25 Liter Volumen recht erfreulich aus, doch ist es so geschnitten, dass es weder einen Inte­gralhelm noch eine ausgewachsene Laptoptasche schluckt. Immerhin: Ein Jethelm passt hinein.

Das Gepäckfach öffnet auf Knopfdruck elektrisch. Spendabel zeigt sich Aprilia auch hier: sowohl Seiten- als auch Hauptständer vorhanden, desgleichen Smartphonefach mit USB-Anschluss, elegant ausklappende Fußrasten für Passagiere, Multimedia-Möglichkeiten sowie ein rundum auskunftsfreudiges Cockpit. Dessen schmucklosen LCD-Schirm mit kontrastarmer Darstellung aber empfanden wir als steigerungsfähig in Anmutung und Ablesbarkeit. Manche Plastikteile am Aprilia wirken furchtbar billig, andere schick. Karbonimitat findet sich an diversen Stellen, auch dies eine Anspielung auf die Motorradwelt, ebenso der unverkleidete Rohrlenker nach Enduro-Art, bedauerlicherweise umgeben von Kabel- und Leitungsgewusel. Alles ziemlich abenteuerlich.

Nicht böse gemeint. Vor allem vonseiten jüngerer Betrachter vernahmen wir während unserer zwei urbanen Adventure-Wochen mit dem Aprilia mehrmals Laute des Entzückens.