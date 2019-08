VW Bus : Ervolkswagen

Mercedes-Benz kann’s schon elektrisch

VW braucht noch Zeit, Mercedes-Benz hat seinen „Bus“, die V-Klasse, schon elektrifiziert. Nach dem SUV EQC kommt Anfang 2020 der EQV auf die Straßen, die rein elektrische V-Klasse. Damit der EQV für Privatkunden interessant wird, bietet er eine Reichweite von 405 Kilometern.

Das ist viel, aber kein Wunder, denn der Lithium-Ionen-Akku wiegt gut 700 Kilogramm und hat eine Kapazität von stattlichen 100 kWh. Der EQV wird deshalb von 3,2 auf satte 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht aufgelastet, um für die Zuladung einen akzeptablen Wert zu erreichen. Genaue Zahlen nennen die Stuttgarter noch nicht.

Das Laden des Akkus dauert an einer Wallbox mit elf kW Ladestrom etwa zehn Stunden. Am Schnelllader mit Gleichstrom und 110 kW dauert es lediglich 45 Minuten, bis die Akkus von 10 auf 80 Prozent gefüllt sind.

Einschränkungen beim Raumangebot muss der Elektro-Chauffeur nicht in Kauf nehmen. Aufgrund der günstigen Fahrzeugarchitektur finden die Batterien allesamt unter dem Wagenboden Platz, innen ist er eben und damit barrierefrei. Bis zu acht Sitzplätze gibt es an Bord, das Unterhaltungsangebot für die Passagiere über Monitore und USB-Anschlüsse entspricht dem der V-Klasse. Mercedes-Benz bietet den EQV in zwei Längen und Radständen an. Basis ist die Version mit 5,14 und einem Radstand von 3,20 Meter. Mehr Platz vor allem fürs Gepäck hat die längere Variante, die 5,37 Meter misst und einen Abstand von 3,43 Meter zwischen den Achsen hat. Seine Publikumspremiere hat der Elektro-Van im September auf der IAA in Frankfurt.

Beim Preis wird Mercedes darauf achten, unter der Grenze von 60 000 Euro ohne Mehrwertsteuer zu bleiben, um auch dem EQV die staatliche Elektroauto-Förderung zu ermöglichen. Zumindest beim kleineren EQC ist diese Übung gelungen. Der ist zwar erheblich stärker, aber seine Batterie deutlich kleiner. Und beim Elektroantrieb ist es nicht der Motor, sondern die Leistungsfähigkeit des Akkus, welche die Kosten in die Höhe treibt. Der Elektromotor des EQV leistet 150 kW oder 204 PS, der schwere Wagen ist damit bis zu 160 km/h schnell. Den Normverbrauch gibt Mercedes-Benz noch nach dem alten Mess-Zyklus mit 27 kWh an.

Michael Kirchberger