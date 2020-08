Elektro-SUV Aiways U5 : Von schlechter Laune keine Spur

Aktualisiert am

Teuer, geringe Reichweite, dürftige Ladeinfrastruktur: Das sind die Kritikpunkte der Elektroauto-Skeptiker. Und tatsächlich sehen sie sich durch die wenigen Elektroautos europäischer Hersteller bestätigt, die hohen Preise familiengerechter Stromer schrecken ab. Die Ausnahme ist der Renault Zoe, bald kommt der VW ID 3. Dazu wollen jetzt auch chinesische Hersteller auf den deutschen und den europäischen Markt. Auf den Messen der vergangenen Jahre haben sie schon ihre Elektromobile der Kompakt- und Mittelklasse gezeigt. Für September ist nun der Aiways U5 angekündigt. Das SUV soll rund 35.000 Euro kosten.

Eine erste Probefahrt soll zeigen, ob der U5 Aussichten hat, im Markt zu bestehen. Einen Startknopf gibt es nicht, reinsetzen, Schlüssel dabeihaben, und es kann losgehen. Den Drehschalter in der Mittelkonsole kennen wir von Jaguar und Land Rover. Wir wählen die Fahrstufe D, betätigen das Fahrpedal, und nach knarzendem Lösen der Parkbremse kriecht der U5 los. Mit leicht unwilligem Knurren. Von schlechter Laune aber keine Spur: Auf beherzten Druck aufs Fahrpedal legt der 1,75 Tonnen schwere Aiways los, leichtfüßig bis 60 km/h. 315 Newtonmeter maximales Drehmoment sind mehr als genug.

Aber beim Sprint aus dem Stand auf 100 km/h vergehen knapp 10 Sekunden. Auf der Autobahn ist bei 160 km/h Schluss. Reisegeschwindigkeiten von mehr als 120 km/h seien ohnehin nicht zu empfehlen, hören wir von einem Tesla-Fahrer. „Sonst kommst du nicht weit.“

Angetrieben wird der U5 von einem Synchronmotor an der Vorderachse. Bis zu 125 kW (170 PS) werden bereitgestellt. Das reicht für familienfreundliche Fahrleistungen, bei akzeptabler Reichweite. Ein 359 Kilo wiegendes 63-kWh-Batteriemodul im Aluminium-Unterboden liefert die elektrische Energie. Aiways zufolge ist die Sandwich-Konstruktion mit integrierter Wasserkühlung patentiert. 400 Kilometer Reichweite mit einer Batterieladung werden versprochen. Wir unterbrechen unsere Fahrt nach 346 Kilometern bei acht Prozent Energiereserve zum Nachladen.

Allein, das Stromziehen unseres Vorserien-U5 klappt an diesem Tag in Deutschland noch nicht zuverlässig. Es hapert an der Kommunikation zwischen Ladesäule und Auto. Anscheinend spricht der U5 noch mit zu starkem chinesischen Akzent. Das Problem sei erkannt und werde über ein Software-Update behoben, beteuert Aiways.

Auf der Suche nach der chinesischen Seele des U5 werden wir bei Funktionalität und Ausstattung fündig. Die Beinfreiheit hinten ist einmalig in dieser Fahrzeugklasse und folgt dem Wunsch vieler Chinesen, im Fond das heimische Wohnzimmer in kleinerem Maßstab abzubilden. Schlichte, jedoch keineswegs billig anmutende Armaturen sowie zahlreiche Ablagen spiegeln chinesischen Pragmatismus wider. Auch die ausgedehnten Wartungsintervalle: Ein erster Service ist erst nach 100.000 Kilometern fällig.

Bestellt wird ausschließlich übers Internet, ausgeliefert durch die Elektronik-Kette Euronics. Für die Wartung wird auf die Werkstattkette ATU verwiesen. Aiways verspricht flexible, individuell gestaltbare Leasingverträge. Bald wird sich zeigen, was aus dem nächsten Versuch einer chinesischen Marke in Europa wird. Bisher hielt sich der Erfolg bekanntermaßen in Grenzen.