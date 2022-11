Erste Probefahrt im BMW : Frühes Facelift für den X7

Aktualisiert am

BMW gönnt seinem 5,18-Meter-SUV X7 einen mächtigen LCI. Das Kürzel steht für Lifecycle-Impuls und meint eine umfangreiche Umarbeitung. In diesem Fall schon nach drei Jahren.

Die Autoindustrie hat wie jede Branche ihre eigenen Sprachgewohnheiten. Modellpflegen oder Facelifts, wie man allgemein sagt, nennen sich bei BMW LCI. Das Kürzel steht für Lifecycle-Impuls. Und der große X7, der in Deutschland nur eine untergeordnete Rolle spielt, in den USA aber eine ganz große Nummer ist, bekommt jetzt schon nach drei Jahren den „umfangreichsten LCI“ aller Zeiten. Die Produktion in Spartanburg/South Carolina läuft seit August, die frischen X7 sind schon im Markt.

Im Angebot sind drei verschiedene Motorisierungen, ein Diesel und zwei Benzinmotoren. Alle drei sind von Grund auf neu konzipiert, BMW sieht sich für alle kommenden, noch strengeren Abgasnormen gewappnet. Ein Plug-in-Hy­brid ist nicht im Angebot, wohl aber sind die Maschinenräume jetzt mild hybridisiert und haben ein 48-Volt-Bordsystem. Ein in die Achtgangautomatik integrierter Elektromotor sorgt für ein Leistungsplus von 12 PS und erhöht das Drehmoment bei Bedarf um 20 Newtonmeter. Der Topmotor ist ein 4,4-Liter-V8 mit 530 PS und einem maximalen Drehmoment von 750 Nm. Die beiden anderen Triebwerke sind Reihensechszylinder mit je drei Liter Hubraum, die Eckdaten des Diesels sind 352 PS und 720 Nm maximales Drehmoment, der Benziner kommt auf 380 PS und 540 Nm.

Nicht nur die Motoren sind neu, im Innenraum darf sich der Fahrer jetzt auf das Curved Display aus der nagelneuen 7er-Reihe freuen, das Betriebssystem ist ebenfalls das neueste, das der achten Generation. Zudem wurde die Grundausstattung deutlich ausgeweitet, eine Vier-Zonen-Klimaautomatik oder ein dreiteiliges Panorama-Glasdach sind unter anderem jetzt immer dabei.

Rein äußerlich ist der neue X7 sofort an den zweigeteilten Scheinwerfer-Einheiten zu erkennen, so wie in der neuen 7er-Reihe eben. Erstmals gibt es für einen BMW auf Wunsch auch 23-Zoll-Räder. Die Heckklappe ist nach wie vor horizontal zweigeteilt, das Kofferraumvolumen beträgt bis zu 2100 Liter, eine dritte Sitzreihe ist möglich. Selbst dahinter ist noch Platz für rechnerisch 300 Liter.

Auf ersten Probefahrten zeigte sich der stets allradgetriebene X7 erwartet souverän, das Curved Display empfinden wir als einen großen Gewinn. Die Preise für den X7 beginnen oberklassegerecht bei strammen 97.000 Euro.