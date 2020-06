Embraer E190-E2 : Im Cockpit des Flüsterfliegers

Es rumpelt ordentlich. Direkt nach dem Abheben auf der Startbahn 32 des Flughafens Zürich schütteln heftige Winde die Maschine durch. Kein Wunder, noch am Tag zuvor hatte ein Orkan den Flugverkehr am größten Schweizer Airport teilweise zum Erliegen gebracht. Heute sind es hingegen nur stürmische Böen, die über die Startbahn fegen. Flugkapitän Giovanni Zanivan und First Officer Andreas Wenk bilden die Crew auf diesem Flug mit einer quasi fabrikneuen Embraer E190-E2. Während des Briefings gehen beide Piloten die Wetterbedingungen auf der Strecke durch. Schon beim Hochlaufen der Turbinen fällt auf, dass das Flugzeug aus Brasilien ungewöhnlich leise ist.

Wenige Minuten nach dem Abheben. Die Reiseflughöhe ist erreicht. So bleibt den Piloten der schweizerischen Fluggesellschaft „Helvetic Airways“ etwas Zeit für ein Gespräch über ihr neues Arbeitsgerät. In der jüngsten Embraer E2 erleichtern vier große Displays mit allen wichtigen Anzeigen für Fluglage, Höhe, Geschwindigkeit, Navigation sowie Kollisions- und Terrainwarnung die Arbeit. Dazu kommt ein Autopilot der neuesten Generation. Nach Angaben der Piloten ist die E2 eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorgängermodell und im Vergleich zur früher verwendeten Fokker 100 ein Riesensprung nach vorne. Zudem sorgen die üppigen Leistungsreserven des Zweistrahlers für freudige Stimmung.

Kurz darauf ist auf dem gut einstündigen Flug wieder Arbeit für die Piloten angesagt. Der Anflug auf Ljubljana erfordert Konzentration. Heftige Fallwinde von den umliegenden Gebirgen sorgen für schwere Turbulenzen. Böen schaukeln die 110-sitzige Embraer ordentlich durch. Im Endanflug auf den Flughafen der slowenischen Hauptstadt wird es aber ruhiger.

Die Entscheidung gegen eine europäisch-kanadische Lösung von Airbus/Bombardier und für die Brasilianerin ist bei der eidgenössischen Helvetic Airways nach reiflicher Überlegung gefallen. Viel Auswahl in dieser Klasse der 110- bis 140-Sitzer gibt es nicht. Im Gegenteil. So setzt sich das bekannte Duopol Airbus und Boeing bei großen Maschinen heute auch bei den kleineren Verkehrsflugzeugen fort. Das war vor drei Jahren noch anders. Zu diesem Zeitpunkt baute Bombardier aus Kanada die CS-100/300-Serie, wenngleich mit geringem Erfolg. Brasiliens Embraer hatte schon die neue Modellfamilie 175/190/195 in der E2-Version auf dem Markt. Im Jahr 2018 wurde die CS-Serie durch den Verkauf eines Großteils von Bombardiers Airlinesparte an die zur Airbus-Gruppe gehörende Airbus Canada zur A220-100/300. Flugzeuge von Embraer sollten von diesem Frühjahr an unter dem neuen Namen „Boeing Brasil Commercial“ vermarktet werden. Boeing wollte 80 Prozent übernehmen, die Brasilianer sollten 20 Prozent behalten. Doch Ende April gab Boeing bekannt, wegen der durch Corona ausgelösten Krise von dem Geschäft zurücktreten.

Damit die Embraer dem Airbus-Modell Paroli bieten kann, setzen die Südamerikaner vor allem auf sparsame Turbinen. Das sind Pratt & Whitney des Typs PW1900G. Ein Getriebe sorgt dafür, dass der Fan und die dahinter drehende Niederdruckturbine im jeweils optimalen Drehzahlbereich laufen. Die anspruchsvolle Konstruktion reduziert den Verbrauch. So soll der Kerosinkonsum der E2 laut Helvetic um 17 Prozent geringer sein als der des Vorgängermodells. Das liegt zwar vor allem an den neuen Triebwerken, aber nicht allein an ihnen. Embraer hat für die E2 auch eine neue Tragfläche entwickelt, die aerodynamischer ist und vier Meter mehr Spannweite aufweist.

Auch für den niedrigeren Geräuschpegel sind die Triebwerke maßgeblich verantwortlich. Die E2 ist eines der leisesten Flugzeuge auf der Welt. Nach einem Computermodell soll die Lärmsignatur an einem Flughafen künftig nur noch halb so groß sein wie bisher. Die Passagiere profitieren ebenfalls davon. Die E2 ist aufgrund einer guten Schallisolierung in der Kabine ausgesprochen ruhig.

Mehr zum Thema 1/

Allerdings läuft nicht immer alles rund. Die Fluggesellschaft Swiss hatte im vergangenen Jahr an ihren Airbus A220 einige Schwierigkeiten mit den Getriebefan-Turbinen von Pratt & Whitney und daraus resultierende Einschränkungen im Flugbetrieb. Das scheint bei der E2 nicht der Fall zu sein. Zwar stammt das Triebwerk P1900G der E2 aus der gleichen Familie wie das im A220 verwendete P1500G, aber offenbar treten die Schwierigkeiten nur an der P1500G-Modellreihe auf. Dennoch hat Helvetic seit November 2019 eine Auflage der amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA zu beachten. An den neuen Triebwerken ihrer E190-E2 muss alle 50 Flugzyklen eine Inspektion der Turbine mittels Boroskop vorgenommen werden, und das, bis 300 Flugzyklen erreicht sind. Helvetic-Chef Tobias Pogorevc betont: „Wir haben bis jetzt keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.“

Mittlerweile ist die Crew auf dem Rückflug von Ljubljana wieder im Landeanflug auf Zürich. Plötzlich ein Warnsignal. Denn die E2 hat neu eine Predictive Windshear Detection eingebaut. Die alarmiert die Piloten, falls im Landeanflug ein abrupter Wechsel der Windrichtung innerhalb der nächsten acht Kilometer bevorsteht. Dieser könnte die Maschine nach unten drücken. Das System ist automatisch in einer Höhe von weniger als 600 Meter über Grund aktiv. Die Piloten starten deshalb rechtzeitig und in genügend großer Höhe durch. Das ist bei diesem Anflug einen Tag nach einem Orkan eine übliche Vorsichtsmaßnahme. 15 Minuten später setzt die E2 im zweiten Versuch sicher in Zürich auf.