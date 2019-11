Antrieb der Zukunft : Elektroautos retten das Klima nicht

Die Rahmendaten stehen. Vom kommenden Jahr an dürfen Neuwagen im Durchschnitt nur noch 95 Gramm CO2 je Kilometer ausstoßen, das entspricht rund vier Liter Benzinverbrauch auf einhundert Kilometer. Bis zum Jahr 2030 muss dieser Wert um weitere 37,5 Prozent sinken. Wegen Anpassungsrechnungen lässt sich das Ziel noch nicht genau vorhersagen, die Industrie wird in Bereichen um 60 bis 70 Gramm landen müssen, also zwischen 2,5 und 3 Liter Benzinverbrauch. Das ist, nach allem, was die Ingenieure bislang wissen, nicht zu schaffen. Die Politik habe in der Hitze der Klimadebatte unrealistische Ziele vorgegeben, heißt es aus der Branche und etwa auch von der FDP, deren verkehrspolitischer Sprecher Oliver Luksic sagt: „Die Grenzwerte sind zu streng.“ Der Industrie indes bleibt nichts übrig, als sich an ihnen zu orientieren, bei Überschreitung drohen Strafen, die existenzbedrohend werden können. Obgleich viele nach Technologieoffenheit rufen, sind faktisch die Weichen gestellt, es scheint nur einen Ausweg zu geben.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Es müssen Elektroautos her, rein batterieelektrische und an der Steckdose aufladbare Plug-in-Hybride, die in die Durchschnittsrechnung mit wenig oder null Gramm CO2 eingehen. Hier taucht die Frage auf, ob das gerechtfertigt ist. Die Herstellung eines Elektroautos verursacht insbesondere wegen der energieintensiven Produktion des Akkus mehr von dem, was gemeinhin Treibhausgas genannt wird, als ein Auto mit Verbrennungsmotor. Maßgeblich für die Umweltbilanz ist zudem, wie der verbrauchte Strom gewonnen wird. In Deutschland stammt noch relativ viel aus Kohle, das belastet die Bilanz. Eine neue Studie des außeruniversitären Forschungsinstituts Joanneum Research aus Graz in Kooperation mit dem Automobilclub ADAC nährt nun Zweifel, ob die Konzentration auf das Elektroauto sinnvoll ist.

Die Forscher haben eine Lebenszyklusanalyse von der Rohstoffgewinnung bis zum Recycling angestellt und kommen zu beachtenswerten Ergebnissen. Das mit dem deutschen Strommix betriebene Elektroauto könne seinen Vorteil gegenüber dem Benziner erst nach 127.500 Kilometern oder achteinhalb Jahren Nutzungsdauer ausspielen, gegenüber dem Diesel erst nach 219.000 Kilometern oder fast 15 Jahren Nutzungsdauer, heißt es in der Untersuchung. Garantien der Hersteller für die Elektroantriebe in Personenwagen, für deren Langlebigkeit bislang keine verlässlichen Erfahrungswerte aus dem Alltag vorliegen, sind dann an der Grenze oder abgelaufen. Sie umgreifen zumeist acht Jahre oder 150.000 Kilometer und beziehen sich auf die verbliebene Kapazität des Akkus, oft um 70 Prozent. Geht ein Akku außerhalb der Garantiezeit kaputt, wird es für den Kunden teuer, aus heutiger Sicht ist je nach Größe mit Kosten von bis zu mehreren zehntausend Euro zu rechnen.

Die Größe des „Klima-Rucksacks“

Joanneum hat sich unterdessen weiteren Antriebsarten zugewandt, geht es den Forschern doch darum, die beste Lösung zu eruieren. Über allem schwebt der Gedanke, dass sich der Straßenverkehr an der Verringerung der Emissionen beteiligen muss. Entscheidend für die Klimawirkung der Antriebstechnologien sei die Treibhausgasbilanz während Herstellung, Nutzung und Entsorgung von Fahrzeugen und von Kraftstoffen, heißt es in dem Bericht. Neben Kohlendioxid, das vor allem bei der Verbrennung fossiler Energieträger anfalle, seien Methanemissionen von gasförmigen Kraftstoffen und Lachgas aus dem Anbau von Biomasse relevant. Auch die in Produktionsprozessen anfallenden Nebenprodukte seien zu berücksichtigen, wenn etwa Presskuchen aus der Verarbeitung von Raps in der Viehzucht sojabasiertes Kraftfutter ersetze. Die Größe des „Klima-Rucksacks“ wird mithin neben der Art der Stromgewinnung für den täglichen Gebrauch auch von der Fahrzeug- und Batterieproduktion bestimmt. Im Idealfall ist sie CO2-neutral, wie es Volkswagen für sein Elektroauto ID 3 verspricht. Die Forscher warnen: „Batterieherstellung und deutscher Strommix sind ein Klimaproblem.“