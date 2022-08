In Zukunft Automatik : Bye-bye Schaltgetriebe

Jahrzehntelang war im Auto ein drittes Fußpedal für die Kupplung der gewohnte Standard. Fast alle Fahrzeuge in Deutschland und Europa hatten es, ein Automatikgetriebe war die große Ausnahme. Der feinfühlige Umgang mit Kupplung, Gas und der Schaltung musste erst mal gelernt werden. Wie war das noch? Motor an, Kupplung treten, den ersten Gang einlegen, Kupplung langsam kommen lassen, gleichzeitig vorsichtig Gas geben, Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe herstellen. Der Wagen rollt. Nach wenigen Metern abermals auf die Kupplung treten, zweiter Gang und so fort. Das hört sich komplizierter an, als es ist. Aber etliche Autonovizen trieb die Schalterei und vor allem das Anfahren zur Verzweiflung. Wenn das Auto am Berg steht, kommt außer Gas und Kupplung noch die Bremse ins Spiel, das ist dann schon die höhere Kunst des Autofahrens. Wem das zu viel war, der machte einen Automatik-Führerschein, durfte dann aber keine Wagen mit manuellem Schaltgetriebe fahren. Ist Schalten denn tatsächlich so schwierig?

Allein für das Lernen dieses Vorgangs sind zehn Fahrstunden anzusetzen, so viele müssen Fahrschüler seit April 2021 absolvieren, wenn der Automatik-Führerschein in einen allgemein gültigen umgeschrieben werden soll. Plus eine viertelstündige Testfahrt mit dem Fahrlehrer. Das gilt auch für Neulinge, welche die Fahrerlaubnis anstreben. Sie können dann die Prüfung in einem Automatikwagen machen und dürfen dennoch alle Autos fahren. Das Führerscheinrecht trägt damit der Tatsache Rechnung, dass manuell zu bedienende Getriebe nach und nach verschwinden werden. Immer mehr Fahrschulen lehren zudem mit Elektrofahrzeugen, und da ist Schalten überflüssig, die Elektroautos haben ein Eingang-Getriebe, es gibt nur vor und zurück.