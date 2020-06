Elektroauto : 9000 Euro geschenkt

Im Mai sind die Neuzulassungen von Personenwagen in Deutschland gegenüber dem Vorjahresmonat um 50 Prozent gesunken. Trotz der Wiedereröffnung der Autohäuser zeige sich kaum ein positiver Effekt, heißt es aus der Branche. Auch angesichts dieser Lage hat sich die Bundesregierung vergangene Woche auf ein Konjunkturpaket verständigt.

Für die Automobilbranche sieht es keine staatliche Prämie für den Kauf von Fahrzeugen mit Benzin- oder Dieselmotor vor. Das hat die Hersteller überrascht und enttäuscht. Die Regierung setzt hingegen viel Geld ein, um der unverändert homöopathischen Verbreitung von Elektroautos auf die Sprünge zu helfen. Dazu zählen insbesondere höhere Zuschüsse für den Kauf, aber auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur, der als „notwendige Voraussetzung zum Hochlauf der E-Mobilität“ bezeichnet wird.

Der Flickenteppich der Bezahlsysteme an Ladesäulen soll vereinheitlicht werden. Zudem soll „durch eine Versorgungsauflage geregelt werden, dass an allen Tankstellen Ladepunkte angeboten werden“. Des weiteren soll die Kraftfahrzeugsteuer für Personenwagen stärker an den CO2-Emissionen ausgerichtet werden, dazu heißt es: „Für Neuzulassungen wird die Bemessungsgrundlage zum 1. Januar 2021 hauptsächlich auf die CO2-Emission je Kilometer bezogen und oberhalb von 95 g/km in Stufen angehoben“. Die schon geltende zehnjährige Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer für reine Elektrofahrzeuge werde bis Ende 2030 verlängert.

Ob die Subvention voll beim Kunden ankommt, ist nicht ausgemacht. Womöglich nutzen Hersteller die Gelegenheit, ihr margenschwaches Geschäft mit Elektroautos aufzubessern. Folgende Erhöhung der Subventionen für den Kauf ist geplant:

• Bisher: 6000 Euro Förderung für Elektroautos (davon 50 Prozent vom Hersteller) mit einem Listenpreis von weniger als 40.000 Euro netto.

Neu: 9000 Euro (davon 3000 Euro vom Hersteller).

• Bisher: 5000 Euro Förderung für Elektroautos (davon 50 Prozent vom Hersteller) mit einem Listenpreis von mehr als 40.000 Euro bis höchstens 65.000 Euro netto.

Neu: 7500 Euro (davon 2500 Euro vom Hersteller).

• Bisher: 4500 Euro Förderung für Plug-in-Hybride (davon 50 Prozent vom Hersteller) mit einem Listenpreis von unter 40.000 Euro netto.

Neu: 6750 Euro (davon 2250 Euro vom Hersteller).

• Bisher: 3750 Euro Förderung für Plug-in-Hybride (davon 50 Prozent vom Hersteller) mit einem Listenpreis von mehr als 40.000 Euro bis höchstens 65.000 Euro netto.

Neu: 5625 Euro (davon 1875 Euro vom Hersteller). Die neuen Zuschüsse sind befristet bis Ende 2021.