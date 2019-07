Wer seinen Elektro-Tretroller liebt, der schiebt. Immer schön am Mainufer in Frankfurt entlang, während die Fahrradfahrer überholen und einige davon über den verschwitzten Fußgänger mit schwerem Gepäck schmunzeln. Das Leihgerät von Tier will schon eine Weile nicht mehr freiwillig rollen. Und die Zeit tickt. 15 Cent kostet jede Minute. Das wird zu teuer, also am besten das defekte Ding abstellen, das Leihen beenden und zu Fuß oder mit der weit entfernten U-Bahn zur Arbeit fahren. Doch die App lässt es nicht zu. Das sei hier nicht erlaubt. Also erst einmal in eine andere Richtung gehen, bis Tier die Erlaubnis gibt. Endlich geschafft.

Wir bleiben hartnäckig. Auf der anderen Seite des Mains stehen drei weitere Roller, wieder von Tier. Während des Fußmarschs über die Brücke versuchen wir dem englischsprachigen Hotline-Angestellten klarzumachen, dass der Roller kaputt war und wir gerne eine Entschädigung hätten. No Problem! 15 Freiminuten sind ruck, zuck auf dem Konto. Genauso schnell leihen wir einen neuen Roller aus. App öffnen, QR-Code scannen, kurz warten, und das Display springt an. Die 20 km/h sind flott erreicht, also wieder runter zum Radweg am Main, nur dieses Mal auf der anderen Seite. Und wieder schaltet der Motor runter auf Schrittgeschwindigkeit.