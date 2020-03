Elektro-Gravelbike ausprobiert : Das Gravelectric

Dieses Rad hat alle Zutaten zu einem Aufreger. Erstens handelt es sich um ein Gravelbike, also ein Rennrad fürs Grobe. Das halten viele ja für eine von den Marketingabteilungen ersonnene Modetorheit. Zweitens hat das E-Getaway von Stevens, wie die Modellbezeichnung andeutet, einen elektrischen Mittelmotor. Den braucht, das weiß jeder Stammtischbruder, niemand, der Rennrad fahren will. Um aber auch noch alle zu vergrätzen, die einem Hilfsantrieb sogar in einem Sportgerät eher positiv gegenüberstehen, hat der gut versteckte Akku eine Kapazität von nur 250 Wattstunden. Dabei sitzt in manch biederem Shoppingbike ein über 600 Wattstunden dicker Akkupack.

Nicht genug damit: Motor und Akku lassen sich unkompliziert dem Rahmen entnehmen, falls man mal ohne Hilfsantrieb fahren möchte. Eine Blende deckt das Batteriefach als kleinen Laderaum ab. Also wozu überhaupt ein Motor? Und kosten soll die mit 15 Kilogramm indiskutabel schwere Rennmaschine mit Karbonrahmen rund 5000 Euro. Wahrhaftig, dem E-Getaway mangelt es nicht an Details, um es ohne nähere Inaugenscheinnahme nach Strich und Faden schlechtzureden.

Beim Ausprobieren ergibt sich ein anderes Bild. Jeden Morgen den Akku so weit aus dem dicken Unterrohr herauszuklappen, dass er sich aufwecken lässt, das ist wirklich eher unpraktisch. So schwergängig die Verriegelung ist (und sein muss), so empfindlich und dazu ungenau ist das simple Bedienfeld auf der Oberseite des Rahmens. Lichtlein zeigen nur grob den Füllstand des Akkupacks. Zur Charakteristik des Antriebs Evation vom 2013 gegründeten Münchener Hersteller Fazua gehört, dass „Keine Unterstützung“ nicht etwa Notbetrieb bedeutet. Da passiert es schon mal, dass man die Motorleistung verringern will und nicht merkt, dass man ausgeschaltet hat.

Anders gesagt: Dieses Pedelec nur mit Muskelkraft zu fahren ist bestimmungsgemäßer Gebrauch. Der Motor entkoppelt gut. Man hat, wenn er ausgeschaltet ist oder die 25-km/h-Grenze überschritten wird, nicht das Gefühl, in Gummi zu waten.

Beim Fazua-Antrieb sind Motor und Getriebe am Tretlager getrennte Teile. Das ermöglicht die Herausnahme des Motors zusammen mit dem kleinen Akku, was das Gewicht des Rads auf rund zehn Kilogramm drückt, gewiss kein Traumgewicht für ein Rennrad. Als solches wirkte es beim Ausprobieren auch nicht vorrangig. Es ist ein sehr sportliches, aber durchaus bequemes Rad, das viel Spaß macht, wenn man gern in Vorlage geht. Das E-Getaway könnte gut das Rad für einen Pendler sein, der in der Freizeit ein „richtiges Rennrad“ fährt, sich alltags aber dieselbe Sitzposition mit etwas Unterstützung auf dem Heimweg von der Arbeit wünscht.