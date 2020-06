Elektrischer VW Samba-Bus : Ein Bulli ohne Boxer

Aktualisiert am

Weil der VW ID Buzz noch fern ist, darf jetzt der Samba-Bus ein kleines, elektrisches Comeback feiern. So summt der Samba flotter als je zuvor in die Zukunft.

Gestern, heute, morgen. Wer am Lenkrad des neuesten VW-Nutzfahrzeugs aus Hannover sitzt, kann mit der Zeit schon mal ein wenig durcheinanderkommen. Denn im Grunde stammt der Samba-Bus aus dem Jahr 1966 und wurde nur frisch restauriert. Doch unter dem dünnen Blech steckt die Technik von heute. Und als wäre das nicht schon verwirrend genug, soll sie auch noch den Weg in die Zukunft weisen.

Während das Mutterhaus in Wolfsburg mit dem lautstark angepriesenen ID3 den Aufbruch in die neue Zeit verspricht und Konkurrenten wie die PSA-Marken Citroen, Peugeot und Opel oder Mercedes-Benz ihre Lieferwagen schon an der Ladesäule haben oder dort zumindest bald hinbringen, gibt es aus Hannover nur den Verweis auf einen vom Formel-E-Rennstall und Haustuner Abt entwickelten Umrüstsatz und die Bitte um Geduld. Vor Ende 2021 werden weder der charismatische ID Buzz noch dessen praktischer Vetter ID Cargo aus dem modularen Elektrifizierungsbaukasten klettern.