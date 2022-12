Fahrbericht KTM 890 Adventure : Eine kantig runde Sache

Aktualisiert am

Die Mittelklasse der Reiseenduros ist bestens besetzt; hier kämpfen unter anderem BMW F 850 GS, Husqvarna Norden 901, Triumph Tiger 900 und Suzuki V-Strom 1050 um Kunden. Nach vier Produktionsjahren wurde es für die Mannen von KTM Zeit, ihre erfolgreiche 890 Adventure – in den letzten beiden Jahren wurden jeweils rund 8000 Einheiten in Mattighofen ge­fertigt – zu überarbeiten.

Insbesondere in den Punkten Hand­habung und Fahrkomfort wollte man nicht in Rückstand geraten. Mit großer Detailversessenheit haben die Entwickler der Leidenschaft gefrönt, diese universelle Reiseenduro behutsam zu modernisieren und sie an die Segmentspitze zu be­fördern. Ein neuer Windschild mit großem Guckausschnitt wurde geschaffen, eine frische Bedienlogik für das neue TFT-Display im Cockpit erdacht, der Sitz verbessert, die Sitzhöhe reduziert, die Fe­derung überarbeitet und zudem die äu­ßerliche Erscheinung aufgeputzt. Das Re­sultat vermag selbst KTM-Skeptiker zu beeindrucken.