Doppeldecker von Waco : Dem Himmel so nah

Zurück in die Zukunft: Das amerikanische Unternehmen Waco baut neue Doppeldecker nach historischem Vorbild. Ein Flug im offenen Cockpit spricht alle Sinne an.

Die silberfarben lackierte Maschine glitzert auf dem Vorfeld des Schweizer Bodensee-Flughafens Altenrhein in der Sonne. Ein bulliger Sternmotor vermittelt pure Nostalgie. Der Doppeldecker ist anscheinend perfekt restauriert. Dann fällt der Blick ins Cockpit des vermeintlichen Oldtimers. Hier ist alles hochmodern. Nun ist klar, hier steht kein Klassiker, sondern ein neues Flugzeug im Retrolook.

Waco Classic Aircraft Corporation heißt das Unternehmen aus Michigan, das die offenen Doppeldecker vom Typ YMF-5 seit Mitte der achtziger Jahre herstellt. Die werden nach Plänen des einstigen Flugzeugbauers Waco Aircraft Company aus Ohio gefertigt. Dieser produzierte von 1919 an vor allem Doppeldecker. 1947 endete die Existenz des Unternehmens. Der Kunde bekommt also ein behutsam modernisiertes Neuflugzeug mit den Flugeigenschaften des Originals.

Über die untere Tragfläche klettert man als Kopilot ins vordere der beiden Cockpits. Eine kleine Türe vereinfacht das Einsteigen in die neue YMF-5D Super. Es herrscht üppig Platz. Zwei Passagiere können hier nebeneinander sitzen. Damit Captain und Mitflieger, die gut einen Meter hintereinander sitzen, sich verständigen können, tragen sie Headsets. Denn in den voneinander abgetrennten Cockpits gibt es je einen Steuerknüppel, Gashebel sowie Pedale fürs Betätigen des Seitenruders sowie der Bremsen. Deshalb muss immer klar besprochen sein, wer gerade der „Pilot flying“ ist und wer nicht. Der Captain hat in seinem hinteren Cockpit deutlich mehr Instrumentierung und Bedienhebel vor sich. Sein Kopilot weiter vorn muss sich mit zwei Anzeigen für Geschwindigkeit und Höhe begnügen.

Nun wird der Jacobs R-755 gestartet. Mit charakteristischem Bollern springt er an. Die Waco beginnt zu leben. Es qualmt, riecht, ist laut, und die ganze Maschine vibriert. Genau so muss es sein. Nach dem Warmlaufen geht es im Zickzackkurs über den Taxiway. Das ist kein Defizit des Piloten, er sieht in der Waco wie auch in vergleichbaren Spornrad-Oldies schlichtweg nichts nach vorn, muss deshalb Schlangenlinien fahren, um am Rumpf vorbei schräg voraus blicken zu können. An der Runway angekommen, wird der Doppeldecker auf der Mittellinie ausgerichtet. Gashebel nach vorn, die Maschine beschleunigt kraftvoll, aber ohne Hektik. Nach etwa 300 Metern abheben und die Sicht über Motorhaube und Bodensee genießen.

Nichts unterscheidet das Ambiente nun vom Oldtimer. Alles ist so, wie es sich wohl genauso vor 80 oder 90 Jahren für Piloten angefühlt hat. Der Motor brummt beruhigend. Erfrischend ist der Fahrtwind an diesem heißen Sommertag. Die Sicht auf die Alpen ist herrlich. Sogar der Geruch frisch gemähter Wiesen steigt in die Nase. Wirklich alle Sinne werden bei dieser altertümlichen Form des Fliegens im offenen Cockpit angesprochen. Lediglich das Abmelden der Crew via Funk beim Tower in Altenrhein verrät die Neuzeit.

Als Kopilot ist es ein Genuss, mit respektvollem Abstand die Wolken zu umkurven. Nach einiger Zeit übernimmt Captain Cedric Gitchenko aber wieder das Steuer. Der erfahrene Schweizer Demopilot will mit seinem Gast ein bisschen „turnen“. So nennen die Profis Kunstflug. Zuerst fliegt er eine langsame Rolle und bringt den Doppeldecker anschließend wieder in Horizontalfluglage. Nun drückt er die Waco nach unten, um genügend Fahrt aufzunehmen. Dann wird der Steuerknüppel an den Bauch gezogen. Die Maschine absolviert einen eleganten Looping. Für solch einfache Kunstflugmanöver ist der Doppeldecker offiziell zugelassen.