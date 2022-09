Kult-BMW wird 50 : Ein Fünfer auf Zeitreise

Aktualisiert am

Im September 1972 waren die Olympischen Spiele das Thema in München. Eher nebenbei debütierte die erste 5er-Reihe von BMW. Heute ist sie zusammen mit dem 3er das Herz der Marke. Wir drehen noch mal eine Runde.

In München gab es vor fünfzig Jahren um diese Zeit nur ein Thema, die Olympischen Spiele. Sie begannen so fröhlich und sind auf ewig vom Attentat der palästinensischen Terroristen überschattet. Unlängst war das Versagen der deutschen Polizei und der Umgang mit den Familien der elf israelischen Opfer wieder in der Diskussion. Und endlich kam es zu einer Einigung und einer Entschädigungszahlung. Damals war ganz Deutschland wie gelähmt, obwohl die Spiele weitergingen. Ein neues Auto aus München interessierte zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich.

Doch sollte der BMW 520 einen Meilenstein setzen, er ist der Urvater der 5er-Reihe, die heute in der siebten Generation fährt. Die Klassifizierung 5er-Reihe, die auf einer Idee des damaligen Marketingvorstands Bob Lutz beruht, wurde danach sukzessive auf das gesamte Modellportfolio ausgeweitet. Als Nächstes für die 3er-Reihe 1975. Diese war die Nachfolgerin der 02-Baureihe.