Drehleiter der Feuerwehr : Hochtechnik

Wenn es brennt, muss es schnell gehen. Deshalb braucht eine 32 Meter lange Automatikdrehleiter nach der Norm DIN 14043 (DLAK 23/12) höchstens 140 Sekunden vom Eintreffen am Einsatzort bis zum Beginn der Rettungsaktion. Wenn das auf einem Lastwagenfahrgestell aufgebaute Hubgerät nach Alarmfahrt mit bis zu 100 km/h angehalten hat, werden die seitlichen Stützen ausgefahren und der vorn am Leiterpark angebrachte Korb auf Bodenhöhe gesenkt. Sind die Einsatzkräfte zugestiegen, richten Hydraulikzylinder die Leiter auf. Gleichzeitig schieben sich die aus Stahl geschweißten Elemente auf bis zu 30 Meter Länge auseinander, und die komplette Anlage wird gedreht, um mit der Leiterspitze den gewählten Punkt zu erreichen.

Der Begriff „Automatik“ in der zuletzt 2014 aktualisierten Norm steht dafür, dass diese verschiedenen Bewegungen gleichzeitig ausgeführt werden. Vom Boden aus betrachtet, ist das ein beeindruckendes Schauspiel, steht der Laie hingegen selbst im Korb, dann sorgt das synchrone Aufrichten, Ausfahren und Drehen für ein leicht flaues Gefühl im Magen, während Menschen am Boden und Gebäude immer kleiner werden.

Die Idee, freistehende mechanische Leitern für die Arbeit der Feuerwehr einzusetzen, stammt aus dem 19. Jahr­hundert. Vor fast 150 Jahren entwickelte in Ulm der Feuerwehrkommandant Conrad Dietrich Magirus eine Leiter mit 14 Meter Steighöhe. Heute gehört die Magirus Brandschutztechnik GmbH zum Konzern CNH Industrial und baut Feuerwehrfahrzeuge verschiedener Typen. Die Drehleiter sei dabei nach wie vor „das Flaggschiff“ im Produktprogramm, sagt Magirus-Vertriebsleiter Xavier Moreau. Jährlich werden in Ulm rund 250 Leitern von 27 bis 68 Meter Länge für Kunden in aller Welt gebaut.

Im deutschen Markt gilt die DLAK 23/12 als Standard. Die Ziffern stehen dabei für 23 Meter Arbeitshöhe bei zwölf Meter Ausladung (die sogenannte Nennreichweite), voll ausgefahren erreicht die Leiter rund 30 Meter Länge. Die flexible Einsatzfähigkeit erweitert heute meist ein Gelenkarm an der Spitze der Leiter, der den Korb trägt. Denn so lassen sich im Gegensatz zu nur linear ausfahrbaren Leitern auch Punkte erreichen, die jenseits von Hindernissen wie einem Dachfirst liegen. „Up and over“ heißt das Vorgehen, wenn die Leiterspitze mit dem Korb hinter der Barriere nach unten weggeklappt wird.

Eine solche DLAK 23/12 hat jetzt die Freiwillige Feuerwehr in Rüsselsheim am Main neu in Dienst gestellt. Die Planung hat im Jahr 2019 begonnen, Auslieferung war im Juni 2021. Das neue Fahrzeug ersetzt einen Vorgänger aus dem Jahr 1993 – ebenfalls mit Aufbau von Magirus. Kontinuität erleichtert den Feuerwehrleuten die Arbeit, weil auch über längere Zeiträume hinweg die Bedienung der Rettungstechnik einer ähnlichen Logik folgt. Dennoch ist eine gründliche Schulung der Brandschützer notwendig, bevor das neue Fahrzeug zum ersten Mal zum Einsatz ausrücken darf. Diese Qualifikation übernimmt oft der Hersteller mit Kursen bei der Feuerwehr am Ort – so auch in Rüsselsheim. Außerdem gibt es in Hessen die Ausbildung zum Drehleitermaschinisten in der Landesfeuerwehrschule in Kassel. Von den 250 Einsatzkräften der Rüsselsheimer Feuerwehr können alle der rund 40 hauptamtlichen Kräfte und etwa 20 freiwillige Feuerwehrleute die Drehleiter bedienen.

Rund 160 Exem­plare jährlich

Der Preis einer DLAK 23/12 liegt bei rund 700.000 Euro. Drehleitern gelten denn auch als die teuersten Standard-Feuerwehrfahrzeuge. Rund 160 Exem­plare werden jährlich in Deutschland angeschafft. Als Allzwecktalente sind sie für Berufsfeuerwehren und größere Freiwillige Feuerwehren unersetzlich. Vor allem sichern sie im Brandfall bei Gebäuden unterhalb der Grenze zum Hochhaus (bei diesen liegt der höchste Fußboden 22 Meter oder mehr über der Außenfläche) den zweiten Rettungsweg ab.

Seit einigen Jahren werden die Leitern immer öfter auch zur Patientenrettung aus oberen Stockwerken angefordert. Möglich gemacht hat das die technische Weiterentwicklung der Körbe, auf denen eine Krankentrage befestigt werden kann und deren Tragfähigkeiten mittlerweile oft für zwei Einsatzkräfte und einen schwergewichtigen Patienten ausreicht. „500 Kilogramm Tragkraft im Korb sind heute Standard“, bestätigt Michael Kri­steller von Rosenbauer aus Karlsruhe. Der österreichische Feuerwehrtechnikhersteller hat 1998 das Traditionsunternehmen Metz übernommen und baut seit 2015 in der alten badischen Residenzstadt Drehleitern unter dem Markennamen Rosenbauer für den Weltmarkt.