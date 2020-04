Digitale Seitenspiegel im Auto : Versteckte Kamera

Kamera-Rückspiegel setzen sich allmählich durch. Im Innenraum und neuerdings auch außen am Wagen. Mehr Sicherheit – so lautet nur eines der Versprechen.

Als im Mai des vergangenen Jahres der neue Mercedes-Benz Actros debütierte, sorgte ein bestimmtes Detail dafür, dass der Lastwagen weit über die Nutzfahrzeugbranche hinaus Aufmerksamkeit bekam. Der Actros hat keine klassischen Außenspiegel mehr. Für den Blick nach hinten werden stattdessen Kameras eingesetzt, die für die Aufgabe besser geeignet sein sollen als das gute alte Spiegelglas. Der Blickwinkel ist größer, das System kann auf die Situation reagieren (beim Rechtsabbiegen etwa). Und während der Ruhepausen auf dem Parkplatz kann der Fahrer trotz geschlossener Vorhänge nach draußen spähen.

Rechtlich zulässig sind diese Kameras zurzeit nur in Europa, nicht aber in Amerika oder China. Und: Sollte das System ausfallen, muss der Wagen eigentlich stehen bleiben. Das gilt aber gleichermaßen, wenn ein konventioneller Spiegel abgefahren wurde. Als eines der ersten Autos kommt jetzt der neue Audi E-Tron mit kamerabasierten Außenspiegeln, diese kosten 1540 Euro Aufpreis. Die nächsten Automodelle mit Kameras statt Spiegeln werden der neue, rein elektrische Lexus UX 300e und der kleine Stromer Honda E sein. Zudem arbeitet man bei Aston Martin daran und will kurzfristig ein System mit drei mit Kameras bestückten Spiegeln realisieren. Es wird eine Speziallösung für Amerika: Die Außenspiegel sind „hybrid“, also konventionell plus hinter dem Spiegelglas verborgene Kameras. Deren Bilder werden zusätzlich auf den Innenspiegel übertragen.

Die technischen Ansprüche an ein solches System sind hoch, schlichtweg deshalb, weil es nicht ausfallen darf. Die Hardware ist eine Seite der Medaille, die Software und mit ihr die funktionale Sicherheit die andere. Das CMS (Camera Monitoring System) muss in die System-Architektur des Autos integriert werden, nach der Iso-Norm 26262, die für alle Fahrzeuge gilt. Das hört sich einfach an, doch steckt hoher Entwicklungsaufwand dahinter.

Weniger witterungsanfällig und bessere Nachtsicht

Verschiedene Zulieferer beackern das Feld, für den Actros liefert Bosch mit Kameras von Mekra Lang, Lexus vertraut auf Denzo, Audi beim E-Tron auf Panasonic, Aston Martin auf Gentex. Dieser amerikanische Zulieferer war auch beim allerersten Auto mit Kameraspiegeln beteiligt, wies doch der Audi R8 E-Tron schon 2012 ein solches System auf – es wurden aber kaum mehr als 30 Einheiten dieses elektrischen Sportwagens verkauft. Die Vorteile eines CMS sollen im Auto die gleichen sein wie im Actros: Der Fahrer sieht mehr, die Kameras sind angeblich weniger witterungsanfällig als konventionelle Spiegel und sollen nachts eine bessere Sicht bieten. Dazu verringert sich der Luftwiderstandsbeiwert. Die Bilder werden mit einer Auflösung von mindestens anderthalb und mit bis zu zwei Megapixel übertragen, der jeweilige Bildschirm wird dort plaziert, wo der Fahrer ohnehin seinen Blick hinwenden würde.

Es ist nicht erlaubt, das Bild etwa nur in der Mittelkonsole zu zeigen, „denn was links vom Auto stattfindet, muss auch links im Wagen gezeigt werden“, sagt Klaus Weibler, der Deutschland-Chef von Gentex. Er bezeichnet sein Unternehmen als „die Experten für den Blick nach hinten“. Gentex habe eine lange Expertise, angefangen beim herkömmlichen Keilglas-Klappspiegel. Noch liege für Gentex der Schwerpunkt auf den Innenspiegeln, auch weil hier der Einsatz von Kameras doppelt sinnvoll sei, weil der Fahrer stets uneingeschränkte Sicht nach hinten habe, auch wenn der Kofferraum bis unters Dach beladen sei oder die Köpfe der Fond-Insassen im Weg seien. Eine Studie von Gentex habe ergeben, dass lediglich zehn bis 15 Prozent der Autofahrer den Blick nach hinten durch den sogenannten Displayspiegel nicht mögen. Vor allem für ältere Fahrer kann das Kamerabild ermüdend wirken, weil sich die Augen im Gegensatz zum Spiegelbild jedes Mal neu darauf einstellen müssen.

Warnsystem fürs Rechtsabbiegen

Diese Spiegel, die stets auch konventionell ausgelegt sind, erweitern zudem ähnlich wie die Außenspiegel das Blickfeld nach hinten. Gentex habe schon mehr als 700 000 solcher Systeme im Markt, berichtet Weibler. Der neue Land Rover Defender wird mit dieser Technik ausgerüstet. Im Schwestermodell Range Rover Evoque ist der schlaue Spiegel schon ein recht gängiges Extra, zu einem Aufpreis von 674 Euro. In der HSE-Ausstattung wird er serienmäßig verbaut. Die Kamera dafür sitzt beim Evoque in der Antennen-Finne auf dem Dach, sie könnte aber auch in die Rückscheibe integriert werden. Die Nachteile sind offensichtlich: Ein Display-Spiegel ist teurer, und das Kamerabild kann von Regen, Schnee oder Dreck beeinflusst sein. Allerdings: Pappt Schnee auf der Rückscheibe, muss der auch erst mal weg.

Nebenbei bietet ein digitalisierter Rückspiegel noch andere Möglichkeiten. Es lassen sich beispielsweise die Bilder der Außenspiegel-Kameras auf den Innenspiegel projizieren, wie bei Aston Martin geplant, und es können Warnungen erfolgen, etwa, wenn ein Radfahrer sich rechts vom Auto befindet, und der Fahrer abbiegen will. Gentex nimmt zurzeit Tests vor mit dem Ziel, den Radfahrer mit einer Art Warndreieck im Bild zu kennzeichnen oder das gesamte Bild wenn nötig mit einem warnenden Rahmen zu umgeben. Noch weiter gedacht, könnten auch eine akustische Warnung oder ein Lenkeingriff erfolgen. Und letztlich wäre auch eine Gesichtserkennung möglich. Das Auto fährt nur los, wenn es den Fahrer erkennt.