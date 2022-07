Natürlich mussten auch die Fahrzeuge die richtigen sein, doch sollten sich diese Requisiten als das geringste Problem herausstellen. Ein Inserat in der lokalen Zeitung und ein paar Spots im Radio reichten aus, um schließlich aus mehr als 500, meist von jugendlichen Fahrern angebotenen Fahrzeugen auswählen zu können, rund 50 kamen im Film zum Einsatz. Schwierig wurde es mit der Authentizität dann allerdings bezüglich der Frisuren, denn die meisten Kids hatten so gar keine Lust, ihren Chevy oder Buick mit den in den Sechzigern angesagten Kurzhaarfrisuren durchs Bild zu chauffieren. Lucas fand Abhilfe auf einem nahegelegenen Stützpunkt der U.S. Army, dort gab es ausreichend junge Männer mit dem passenden Haarschnitt, die nur zu gern für die Dreharbeiten hinter das Lenkrad eines Custom Cars schlüpften.



Zur gleichen Zeit, als George Lucas noch in den Vorarbeiten zu seinem Film steckt und am Drehbuch arbeitet, kehrt Rick McCloskey an den Van Nuys Boulevard zurück, den Ort also, an dem er einige Jahre zuvor seine Sturm-und- Drang-Zeit verbracht hatte. Er studiert inzwischen Geschichte und Kunst und besucht seine alte Cruising-Meile für ein Fotokunstprojekt im Sommer 1972 noch einmal mit der Kamera. Er kennt die Gegend in- und auswendig, weiß genau, wo welche Diners und Tankstellen sind und wann sich wo die verrücktesten Typen treffen. Was er jedoch nicht ahnt: Die Schwarzweiß-Fotos, die er in etwa einem Dutzend Nächten einfängt und von denen wir eine Auswahl auf diesen Seiten zeigen, dokumentieren einige der letzten Cruise Nights im San Fernando Valley: „Ich ahnte damals nicht, dass die Cruising Nights kurze Zeit später zu Ende gehen würden. Die Ölkrise im Jahr 1973 ließ die Benzinpreise enorm in die Höhe gehen, es wurde auf einmal richtig teuer, den Boulevard rauf und runter zu fahren. Hinzu kamen immer häufigere Beschwerden von Anwohnern und Geschäftsleuten, und schon bald wurden strenge Polizeikontrollen die Regel.“ Schließlich wird zunächst das Parken auf dem Van Nuys Boulevard verboten, und als auch das noch nicht hilft, macht man eine Einbahnstraße daraus.