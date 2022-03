H ier ist der Name Programm: Denn wer mit dem Auto nach Land’s End kommt, für den geht es allenfalls noch mit dem Boot weiter. Oder im Rückwärtsgang zurück. Doch heute markiert das Ende der Welt nur den Anfang. Denn hier, am südwestlichen Zipfel des englischen Eilands, beginnt eine Rallye, wie sie wohl nur die Briten veranstalten können: Knapp 80 Oldtimer schickt der Rallye-Veranstalter Hero-Era binnen vier Tagen einmal kreuz und quer durchs Königreich, bis hinauf nach John O’Groats in Schottland, wo ein schmales Sträßchen den Atlantik erreicht und die Welt dann wirklich zu Ende ist. Und dazwischen liegen mehr als 2.500 Kilometer auf den kleinsten Pisten und Pfaden, die in der Karte zu finden sind, bei Wind und Wetter und natürlich zumeist in der Nacht. Denn so richtig hell wird es hier oben in der Winterzeit allenfalls für ein paar Stunden.

Doch zwischen Tag und Nacht kann ohnehin keiner mehr unterscheiden. Erst recht nicht am letzten Morgen nach einer Etappe, die schon 20 Stunden alt ist. Denn während hier oben in den schottischen Highlands selbst die Heidschnucken noch friedlich schlummern, treiben wir einen VW Iltis aus dem Jahr 1979 wie in Trance über Schnee und Schotter und versuchen irgendwie, das Roadbook mit der Realität in Einklang zu bringen.