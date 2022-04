Probefahrt Mercedes-Benz EQE : Die Geschäftswelt unter Strom

Nachdem die Oberklasse-Limousine EQS bei Mercedes elektrisch gestartet ist, folgt nun der EQE als spannungsgeladene Alternative zur E-Klasse. Die ist vor allem geschäftlich unterwegs, das elektrische Pendant soll die Business-Welt mit Preisen von 70.626 Euro an mit beachtlicher Reichweite und lokaler Emissionsfreiheit locken. Den Beginn macht der heckgetriebene EQE+ mit einer Leistung von 292 PS (215 kW). Danach folgt der AMG EQE 43 4matic mit Allradantrieb, dessen Motorenduo 476 PS (350 kW) liefert und der für 103.827 Euro in der Preisliste steht. Damit verlassen beide Versionen die geförderte Komfortzone. Nur bis 60.000 Euro werden die Prämien oder ein niedriger Satz bei der Besteuerung des geldwerten Vorteils gewährt.

Formal erinnert der 4,95 Meter lange EQE an den herkömmlich motorisierten CLS. Räder bis zum 21-Zoll-Format dürfen angeschraubt werden. Die Dachlinie wölbt sich dynamisch abfallend über den Passagieren, kurze Überhänge und eine scharfe Abrisskante geben der Silhouette Schwung und Statur. Das lässt eine Heckklappe vermuten, die der EQE jedoch nicht hat, er kommt mit konventionellem Limousinen-Kofferraum samt Deckel. In den passen 430 Liter, eine C-Klasse bietet 25 Liter mehr Platz fürs Gepäck. An Bewegungsfreiheit gewinnen jedoch die Mitfahrer. Der lange Radstand von 3,12 Meter sorgt für Raumgewinn, der vor allem auf der Rückbank zu erleben ist und selbst das Platzangebot der E-Klasse übertrifft. Außerdem gehört die elektrische Limousine mit einem Luftwiderstandsbeiwert von cW 0,20 zur aktuellen Weltmeisterriege.

Innen herrscht gediegener Luxus. Mercedes verzichtet nicht auf Naturleder und überlässt vegane Sitzbezüge anderen. Ambientelicht und klare, große Flächen schaffen eine entspannte Atmosphäre. Die Armaturentafel ziert ein 10,3 Zoll großes Display, das vielfältig programmierbar alle relevanten Fahrdaten anzeigt. Rechts daneben ist ein fast 12 Zoll großer Monitor in eher vertikaler Ausrichtung eingelassen, über den sich das Infotainment-System steuern lässt. Ganz großes Kino verspricht im Wortsinn der optionale Hyperscreen, der sich, drei verschiedene Bildschirme verbindend, auf mehr als 1,4 Meter zwischen den A-Säulen spannt. Der Beifahrer darf auch während der Fahrt auf seinem Teil des Monitors Videos ansehen oder im Internet surfen. Ein Kamerasystem kontrolliert derweil die Blickrichtung des Fahrers, wendet der das Auge auf den nicht für ihn bestimmten Bildschirm, wird er automatisch gedimmt.

Die Maschine des EQE 350+ liefert aus dem Stand 565 Newtonmeter Drehmomentspitze und arbeitet mit einer Spannung von 328,5 Volt. In 6,4 Sekunden beschleunigt sie die 2,35 Tonnen schwere Limousine von 0 auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit ist auf 210 km/h elektronisch begrenzt. Mit der nutzbaren Kapazität des Akkus von 90,5 kWh ist unter günstigen Umständen eine Strecke von rund 660 Kilometern zu schaffen. Danach lädt man mit bis zu 170 kW an Gleichstromsäulen, theoretisch kommt der Akku in 32 Minuten von 10 auf 80 Prozent. An der heimischen Wallbox oder öffentlichen Station vergehen bei 11 kW knapp achteinhalb Stunden, bis er vollständig gefüllt ist.

Der EQE fährt sich samtig-souverän, leise und nahezu selbsterklärend. Seine sportlichen Gene bleiben nicht unbemerkt, die auf Wunsch eingebaute Luftfederung und die ebenfalls optionale Hinterradlenkung unterstützen das agile Fahrverhalten. Letztere verringert außerdem den Wendekreis um 1,80 auf 10,70 Meter. Bei den beiden angekündigten EQE-Modellen will es Mercedes nicht bewenden lassen. Auf dem Programm stehen weitere Leistungsstufen, darunter eine zweite AMG-Version mit mehr als 680 PS.