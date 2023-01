Die Autos von 1973 : Nach den Spielen ist vor dem Anpfiff

Wir blicken seit 25 Jahren im Januar auf die Autos von vor 50 Jahren zurück. Was kam damals auf den Markt, und was hat die Welt bewegt? Die wichtigsten Neuheiten des ­Jahres 1973. Dem Jahr der Ölkrise.

Gegen Ende des Jahres gab es in der Bundesrepublik vier autofreie Sonntage. Die Verbote wurden stoisch hingenommen, nie wieder waren die Autobahnen so leer wie damals. Und mit zwei PS kam man schließlich auch voran. Bild: Bridgeman Images

Das Jahr 1973 ist für Deutschland eine Art Zwischenjahr. Die Olym­pischen Spiele in München waren vor­über, die Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land 1974 stand vor der Tür. Wichtiges geschieht gleich zu Jahresbeginn, der Wehrdienst wird von 18 auf 15 Monate verkürzt, und Dänemark, Großbritannien sowie Irland treten der Europäischen Gemeinschaft bei. Am 14. Januar spielt Elvis Presley sein legendäres „Aloha for Hawaii“, das als erstes Konzert überhaupt weltweit per Satellit übertragen wird.

Für die Autowelt startet das Jahr wie immer mit dem Genfer Automobilsalon im März. „Japanische Autos weiter auf dem Vormarsch“ vermeldet diese Zeitung am 21. und trägt damit der Tatsache Rechnung, dass immer mehr japanische Hersteller beginnen, ihre Produkte auch in Deutschland und Europa zu vermarkten. Neu dabei war damals Mazda, aber schon im Vorjahr waren in der F.A.Z. zum ersten Mal Autos aus Fernost in Fahrberichten gewürdigt worden, der Datsun 1600 und die Toyota Celica. Am 4. April 1973 ist der neue Datsun Cherry die Nummer 3 im Motorteil der F.A.Z., der Cherry gehört zu den japanischen Automodellen, mit denen letztlich der Erfolg kommt, wenn auch ein wirklich spürbarer „Japan-Boom“ erst Anfang der 1980er-Jahre einsetzen wird. Kleines Aperçu am Rande: In den Fahrberichten 1973 erscheint im Sommer auch der Toyota Corona MK II 2000.