Renault wirft die Gene der Genialität von 1984 über Bord und steckt den Minivan in ein neues Kleid. Die Kundschaft hat es so gewollt.

Als Geländewagen noch Jeep hießen und Sportwagen Porsche, die Welt also etwas sortierter schien, da machte sich ein gewisser Chrysler Voyager auf, Familien in Nordamerika zu erobern. Und der Renault Espace die in Europa. Geboren war die Generation Minivan, im Falle der Franzosen 1984 eine recht eckige Hütte mobiler Simplizität, innen rund um die sechs Sitzgelegenheiten so leer wie der Staatshaushalt, auf dass all die Schultaschen und Fußbälle und Rucksäcke einfach hineingeworfen werden konnten. Die geniale Reduktion auf das Wesentliche hat Renault schon im R4 beherrscht, im ersten Twingo, auch im ersten Kangoo. Zur Auflage der sechsten Generation hätte man einen Kleinbus erhoffen können, von der Idee her etwa so, wie VW sich an der Etablierung des T7 versucht.

Renault aber führt nüchtern Zahlen heran. Im relevanten Segment D entscheidet sich die Kundschaft derzeit zu 53 Prozent für ein SUV, nur noch vier Prozent wählen das, was auf Französisch Monospace genannt wird. Und so wird der neue Espace ein SUV. Es bleibt nichts als der Name. Von den Talenten her entsteht ein größerer Austral, der noch ein wenig mit seinem Bekanntheitsgrad kämpft, in der Region des VW Tiguan aber zugänglicher fährt, als auf den ersten Blick zu vermuten wäre. Deswegen darf dem Espace ein ähnlich angenehmer Auftritt auf der Straße zugebilligt werden, Renault hat ihn zunächst statisch gezeigt.

Kompakter, leichter, bequemer

Der für Frühjahr 2024 avisierte neue Espace ist 4,72 Meter lang und damit spürbar kompakter und auch leichter als der Vorgänger. In dem haben in der hinteren Reihe Mitreisende unbequem gesessen, das wird künftig besser. Es gibt bis zu sieben Sitzplätze, wobei die hintersten zwei enge Orte dunklen Daseins für die Kurzstrecke sind. Die Familie bleibt wie gehabt im Blick, sie kann die Rückbank um 20 Zentimeter verschieben und so Raum für Koffer oder Füße schaffen, bis zu 1800 Liter Gepäck sollen über die hoch wirkende Ladekante reinpassen.

Als Antrieb kommt ein Dreizylinderbenziner zum Einsatz, Diesel gibt es nicht mehr. Der Turbomotor hat 1,2 Liter Hubraum, das sind Eckwerte, die uns in die Zeit des R4 zurückwerfen. Hier indes eilen zwei Elektromotoren zu Hilfe, ein kräftiges Hauptaggregat und ein sanftmütiger Startergenerator. Im Ensemble zaubern sie 199 PS Systemleistung hervor, die für 175 km/h Höchstgeschwindigkeit genutzt werden. Der Normverbrauch beträgt 4,7 Liter, die kaum zu erreichen sein werden.

Freilich erlaubt der Vollhybrid kurze Strecken elektrischen Fahrens, in der Stadt vermutlich sogar einige davon, und er spricht auch jene an, die keine Lademöglichkeit am Haus haben, weil er nämlich keine braucht. Auf Allradantrieb haben die Konstrukteure verzichtet, zum Zwecke besseren Jonglierens im Großstadtdschungel ist aber auf Wunsch eine Allradlenkung samt Mehrlenkerachse an Bord, die mit 5 Grad hinten mitlenkt und so den Wendekreis auf Kompaktwagenniveau schrumpft.

Auf der Höhe der Zeit und des Zeitgeists

Innen sieht der neue Espace aus wie alle Renaults dieser Tage, solide, ohne Überraschungen. Die kräftige Mittelkonsole bietet viele Ablagemöglichkeiten, baut Fahrer und Beifahrer aber ein. Das mit Bediensatelliten überfrachtete Lenkrad ist gewöhnungsbedürftig, das echte Head-up-Display ebenso erfreulich wie das große Panoramaglasdach.

Freunde des Espace, die bis hierher gelesen haben, setzen sich denn doch vielleicht mal rein und lassen das neue Konzept auf sich wirken. Er verschwindet in der Masse, ist bemerkenswert beliebig im Auftritt geworden und sicher kein Lustausbruch von Designchef Laurens van den Acker. Aber auf der Höhe der Zeit und des Zeitgeists. Wer fragt, wo die Charakterdarsteller bleiben, dem sagt Unternehmenschef Fabrice Cambolive: „Wir bauen Autos, die wir verkaufen können.“ Der Pragmatismus ist verständlich angesichts der Fastpleite, der Renault vor nicht allzu langer Zeit ins Auge gesehen hat. Aber trägt er ein Lächeln in die Zukunft? Zum Trost und zum Glück für den Autofan gibt es bald die Neuinterpretationen von R5 und R4, modern zubereitet, ja, aber mit einer sich nüchternen Bilanzen charmant widersetzenden DNA des Gendarmen von St. Tropez.