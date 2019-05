Der neue Opel Corsa : Ein Hesse mit französischen Eltern

Aktualisiert am

Opel bringt im Herbst den neuen Corsa. Der Bestseller hat viele Gene des Peugeot 208, was ihm sicht- und fühlbar guttut.

Mit dem Corsa darf nichts schiefgehen. Opel ordnet sich unter der Patronage von Peugeot-Citroen neu, und im hessischen Rüsselsheim hat sicher niemand vergessen, was Konzernchef Carlos Tavares auf den Weg gegeben hat: Die Bewegungsfreiheit des Managements ist proportional zu dessen Erfolg. Der Kleinwagen spielt dabei eine zentrale Rolle. Seit 1982 am Markt und seither 13,6 Millionen mal verkauft, erscheint im Herbst die sechste Genration. Leichter und ebenso groß wie das jetzige Modell, mit viel Innenleben vom Peugeot 208 und einer auf deutschen Autobahnen antrainierten Dynamik – so lauten die Eckwerte.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Das Basismodell wiegt leer nur 980 Kilogramm, die sich auf 4,06 Meter Länge verteilen, was sich nach Eindrücken einer ersten Testfahrt wie erhofft leichtfüßig anfühlt. Das Fahrwerk der Vorserienfahrzeuge wirkt auch in feschen Kehren putzmunter, bisweilen aber arg trocken. Der Wendekreis ist rekordverdächtig klein. Das Interieur präsentieren die nicht zu Ekstase neigenden Rüsselsheimer frisch aufgeräumt, aber grundsätzlich eher konservativ. Es hat zunächst analoge Anzeigen, später soll ein digitales Cockpit als Option nachgereicht werden. Sämtliche Anschlüsse Richtung Smartphonewelt verstehen sich von selbst.

Für Vortrieb sind zum Marktstart drei Benzinversionen und einen Diesel zuständig, die allesamt aus Frankreich stammen. Der muntere, aber nicht ganz vibrationsfrei laufende Dreizylinder-Benziner hat 1,2 Liter Hubraum, er leistet als Sauger 75 und als Turbo 100 oder 130 PS. Die stärkste Version ist mit einer fein passenden und komfortablen Achtgang-Automatik kombinierbar. Der Diesel ist ein Vierzylinder mit 1,5 Liter Hubraum und 100 PS. Wer Preise auf dem heutigen Niveau annimmt, sollte richtig liegen.

Weil künftig niemand mehr ohne Elektroauto auskommt und Peugeot praktischerweise einen verstromten 208 auf die Räder gestellt hat, profitiert Opel auch hier. Der vollelektrische Corsa folgt im Frühjahr 2020 mit 50 kWh-Akku und 330 Kilometern Reichweite nach WLTP-Norm. Zum Preis sagt Opel auch hier nichts konkretes, wir vermuten knapp unter 30.000 Euro.

Ob als Verbrenner oder Elektriker, der Corsa trifft auf ein hartes Wettbewerbsumfeld, das der solide VW Polo und der flotte Ford Fiesta nicht kampflos räumen werden. Dank französischer Injektion, das lässt sich jetzt schon konstatieren, ist er hierfür besser gerüstet als zuvor.