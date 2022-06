Neuer GLC : Mercedes für die Massen

Kurze Preisfrage: Welches Modell ist derzeit das meistverkaufte von Mercedes-Benz? Der GLC. Wie der BMW X3 oder der Porsche Macan erobern kompakte SUV die Herzen der Kundschaft, und der Trend nimmt kein Ende. Schon reifen in Stuttgart Pläne, die gewöhnlichen A- und B-Klassen auslaufen zu lassen und das Einstiegsmodell künftig im Gewand eines SUV zu gestalten.

Zuvor darf der GLC in die nächste Generation starten, 2,6 Millionen verkaufte Stück der Vorgänger sind eine solide Basis. Der neue geht keine Experimente ein, er wirkt vertraut und doch anders. Auf den ersten Blick fanden wir den bisherigen angenehmer, auf den zweiten könnte der neue dauerhaftere Spannung aufbauen. Mal sehen, wie er im Straßenbild wirkt, Mercedes hat ihn uns zunächst im Studio gezeigt. Nach der ersten Probefahrt werden wir berichten.

So viel ist bekannt: Der jüngste GLC ist 4,72 Meter lang und damit etwas gestreckter als der bisherige, er bleibt unverändert 1,89 Meter breit und ist mit 1,64 Meter einen Hauch flacher. Das Kofferraumvolumen steigt auf 600 Liter. Die Scheinwerfer schließen bündig an den Kühlergrill an. Am Heck sollen zweiteilige Leuchten neue Akzente setzen, vorne wie hinten erhoffen sich die Designer besondere Breitenwirkung. Seitlich erstreckt sich eine feine Kante, die Räder schließen bündig ab, es gibt sie von 18 bis 20 Zoll. Innen zeigen sich klare Linien mit relativ großem Bildschirm, ohne so hypermodern zu sein wie im EQS.

Das Motorenprogramm besteht stets aus Vierzylindern, wer deren sechs sexyer findet, schaut zur bayerischen Konkurrenz. Sämtliche Maschinenräume werden elektrisch unterstützt, mild mit 48-Volt-Bordnetz oder als Plug-in. Die Mildhybride besänftigen den Start-Stopp-Automaten, zwei Benziner und ein Diesel im Leistungsspektrum von 197 bis 258 PS sind im Angebot. Die Plug-ins schaffen nach Norm rund 100 Kilometer elektrisch und werden damit im Alltag zum Elektroauto, für den Fall der Langstreckenfahrten stehen Benziner oder Diesel mit 313 bis 381 System-PS zur Verfügung.

Zum Rangieren angenehm ist die optionale Hinterachslenkung wie in der S-Klasse, hier mit 4,5 Grad Einschlag. Serie ist fortan die Avantgarde-Ausstattung, damit einhergehen dürfte ein höherer Basistarif. Mercedes will den erst später beziffern. Markteinführung ist im dritten Quartal.