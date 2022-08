Neuer Lamborghini Countach : Da staunst!

Im Sinne angemessener Annäherung sind drei Dinge vonnöten: Pasta, Sprachkurs, Fitnesskur. Es verhält sich nämlich so, dass nur eine Seitenstraße um die Ecke in Sant’Agata Bolognese in einem ziemlich dahingeworfen aussehenden Restaurant die beste Pasta der Welt serviert werden (wobei wir uns Hinweisen nicht verschließen, wo noch die beste Pasta der Welt serviert werden). An den wild zusammengewürfelten Tischen verbringt der gemeine Lamborghini-Mitarbeiter eine Mittagspause von einer Ausdehnung, die den mit deutschen Blumenkübelausrichtungsausschüssen sozialisierten Besucher aus der tempolimitbefreiten Nachbarlandoase nervös auf dem simplen Holzstuhl hinrücken lässt. Und her auch. Versuche hier mal, Spadschetti zu bestellen. Eben. Deswegen heißt die Firma auch Lamborghini, also Lam-bor-gi-ni. Nicht Lambordschini. Sie entwickeln nicht gerade viele Autos zwischen Nudel und Espresso und überhaupt in der Gegend, aber gewaltige, Skulpturen.

Ferruccio Lamborghini stammte aus der Emilia-Romagna, so wie Enzo Ferrari, und jetzt kommt die Geschichte, die immer wieder zu hören oder zu lesen einfach schön ist. Enzo Ferrari baute von den 1950er Jahren an seine Rennautos und produzierte, wohl eher zur Finanzierung des Rennsports denn aus wirklicher Begeisterung, auch Straßensportwagen. Kaum einen Steinwurf entfernt fertigte Ferruccio Lamborghini recht erfolgreich Traktoren und gönnte sich eines Tages einen Ferrari, mit dem er nicht so arg zufrieden war.