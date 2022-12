Geländewagen Bronco : Ford stellt alles auf den Kopf

Beim amerikanischen Autohersteller Ford und seiner deutschen Tochter in Köln bleibt so gut wie nichts mehr so, wie es war. Die Marke wird in Zu­kunft mehr auf Abenteuer und Sport ausgerichtet, alle herkömmlichen Fahrzeuge fliegen aus dem Programm. Der Mondeo ist schon weg, die Minivans wurden gestrichen, das Aus für den Klassiker Fiesta ist angekündigt, auch der Focus wird nicht mehr lange leben.

Ford glaubt fest an die neue Linie, und der Geschäftsführende Direktor Christian Weingärtner sagt selbstkritisch: „Seien wir ehrlich: Wir standen bisher nicht wirklich für etwas.“ Modelle wie das Muscle-Car Mustang, der elektrische Mustang Mach-E, die SUV Puma und Kuga sowie der Explorer sollen die Rendite bringen, die mit herkömmlichen Autos offenbar nicht mehr zu erzielen ist. Zwei Elektroautos, die in Zusammenarbeit mit VW entstehen und in Köln gebaut werden, sind ebenfalls in Planung.

Hauseigene Zehngang-Automatik

Dazu kommt neben dem Pick-up Ranger der neue Ford Bronco, der im nächsten Frühjahr den deutschen Markt erreicht. Der Bronco ist ein Geländewagen alter Schule, hat viel Tradition (seit 1966, 2020 nach 25 Jahren Pause das Comeback) und pflegt diese mit seiner kantigen Form à la Jeep Wrangler. Nach Deutschland wird zunächst nur der gut 4,80 Meter lange Viertürer geliefert, es gibt ihn entweder als 2,3-Liter-Benziner mit 304 PS oder als 2,7-Liter-V6-Benziner mit 335 PS. Letzterer überträgt die Kraft mit einer hauseigenen Zehngang-Automatik, die für den Vierzylinder aufpreispflichtig ist. Sonst hat der Basis-Bronco einen Siebengang-Automat von Getrag.

All­­radantrieb ist so selbstverständlich wie ein Untersetzungsgetriebe, Sperren gibt es gegen Aufgeld. Auf ersten Probefahrten stellte der neue Ford seine Geländetalente unter Beweis, besonders beeindruckend ist die Funktion „Trail-Turn-Assist“. Hier wird auf Knopfdruck das Drehmoment an der Hinterachse auf ein Rad konzentriert, so kann man gefühlt auf der Stelle drehen.

Der Ford-Geländewagen ist rustikal, aber nicht ohne Charme eingerichtet, am Heck hängt das Reserverad, wie beim Wrangler öffnet die Hecktür nach rechts, danach muss die Heckscheibe nach oben geklappt werden. Der Kofferraum hat 1000 Liter Volumen. Der Bronco wird sicher seine Fans finden, ob der eingeschlagene Weg ohne Fiesta und Co der richtige ist, muss sich zeigen.