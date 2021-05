Mobilität : Dem Auto eine Zukunft

Das Umfragehoch der Grünen und die Sympathiewerte für Annalena Baerbock machen CDU und SPD nervös. Zu Recht, wollen doch beide ebenfalls das Kanzleramt im Herbst erobern. Ein Überbietungswettbewerb zeichnet sich ab. Die Wahl fällt in eine Zeit, da das Gefühl, für die Umwelt müsse mehr getan werden, mitten in der Gesellschaft angekommen ist. Die Grünen, sonst Befürworter von Geschwindigkeitsbegrenzungen, dringen mit ihrem ungebremsten Klimaschutz leichterhand durch. So geraten jetzt wieder Flugzeuge ins Visier, die auf Kurzstrecken verschwinden sollen, obgleich jeder weiß, dass die Bahn eine gute, aber beileibe keine perfekte Alternative ist. Wäre sie das, würde sie sich im Wettbewerb einfach durchsetzen.

Während sich die neu entfachte Flugdebatte womöglich bald wieder legt, dürfte die um das Auto noch an Schärfe gewinnen. Es steht dauerhaft unter Beobachtung, um nicht zu sagen: unter Beschuss. Natürlich gäbe es Dinge von Kreuzfahrtschiffen bis zu Heizkesseln, derer sich ebenfalls anzunehmen lohnte. Doch nichts ist in der Aufmerksamkeitsskala attraktiver als das Auto. Das ist insofern kein Wunder, als es eine zentrale Rolle hat: Es schenkt Millionen Menschen Freiheit und Freude und gibt Hunderttausenden Arbeit. Wer es anprangert, muss deshalb nicht nur Verbote in den Raum stellen, sondern auch Antworten finden. Daran mangelt es.

In den Städten steht sich das Auto zunehmend selbst im Weg. Jeder spürt das, die Straßen sind zugeparkt, der Verkehr stockt. Was oftmals fehlt, ist der Mut, mehr zu tun als ein paar Striche auf die Fahrbahn zu malen und selbige dann als Radweg auszuweisen. Wird neu gebaut, hat die Ausnutzung der Fläche für Gebäude Vorrang vor einem sicheren Weg für Fußgänger und Radfahrer. Mit Elektroautos ließe sich etwas für die Luft tun, die sich freilich schon seit Jahren bessert. Der technische Fortschritt wird gern ausgeblendet, dabei ist er sicht- und spürbar. Rauchende Auspuffe gibt es längst nicht mehr. Umso erstaunlicher, dass sich die Politik von Berlin bis Brüssel im Besitz größerer Fachkenntnis wähnt als die Ingenieure. Die sich unter den Stichworten Green Deal und EU 7 abzeichnenden schärferen Abgasregeln führen fast zwangsläufig weg vom Verbrennungsmotor hin zur Elektromobilität.

Bezahlbare Mobilität ist in Gefahr

Technologieoffenheit ist an Regierungssitzen ein Fremdwort, ebenso Ökonomie. Denn es wäre im Sinne einer sozialen Marktwirtschaft, setzte sich das bessere Produkt durch. Das Elektroauto findet seine Käufer derzeit nur als Prestigeobjekt in wohlhabenden Milieus oder mit 10.000 Euro Subvention. Um die Dimension deutlich zu machen: Das billigste Elektroauto ist der Dacia Spring. Das rudimentär ausgestattete Modell kostet vor Zuschüssen 21.000 Euro. Das in etwa vergleichbare Modell Sandero mit Benzinmotor gibt es von 9000 Euro an. Hier steht nicht nur die rhetorische Frage an, ob Käufer bereit wären, den hauptsächlich von den Batteriekosten verursachten Aufschlag zu bezahlen. Es offenbaren sich auch soziale Dimensionen, soll Bewegungsfreiheit kein Privileg für Besserverdiener werden. Bezahlbare Mobilität ist in Gefahr. Und sage niemand, es gebe ja die S-Bahn. Regen, Kinder, Wochenendeinkauf oder ein Wohnort auf dem Land sind gute Argumente für ein eigenes Auto. Oder einfach der Spaß daran, über den zu reden sich kaum noch jemand offen traut.

Ausgeblendet wird der Energieaufwand für die Herstellung der Akkus, der zu einem signifikanten CO2-Rucksack führt. Ebenso andere Hürden, die noch bestehen: So schick lokale Emissionsfreiheit und ansatzlose Beschleunigung im urbanen Umfeld sind, so ernüchternd sind Fernfahrten. Ist ein Porsche, der mit 150 km/h nach 250 Kilometern an die Ladesäule muss, noch ein Porsche? Reichweiten und Ladezeiten sind bisher etwas für Fans, nichts für die Masse. Die Technik wird Fortschritte machen, aber Stand jetzt tritt der seltene, wenn nicht einmalige Fall ein, dass sich ein Produkt durchsetzen soll, das mehr Nachteile als Vorteile bringt. Und all das nützt dem Klima nichts ohne CO2-neutrale Stromerzeugung. Doch wie gerade Deutschland seine gesamte Energie aus Sonne, Wind und Wasser gewinnen soll, ist unbeantwortet.

Zaghaft arbeitet die Branche an synthetischem Kraftstoff oder an Wasserstoff. Endlose Ressourcen hat sie nicht. Sie muss sich um ausreichend Akkus kümmern und gegen Chipmangel ankämpfen. Sie muss sich mit Quantentechnologie beschäftigen und neuer Wettbewerber erwehren. Vor Europas Autoindustrie liegen (wieder einmal) Schicksalsjahre. Die Politik muss ihr – bei allem berechtigten Augenmerk für Ökologie – die Luft lassen, auch künftig jenen Wohlstand zu erarbeiten, den immer mehr sich an staatliche Hände gewöhnende Bürger als gegeben betrachten. Wir wollen hierzulande doch weiterhin freudvolle Autos bauen und fahren, oder?