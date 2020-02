DAT-Report 2020 : Die Liebe zum Auto lebt

Aktualisiert am

Mit 10,8 Millionen Neu- und Gebrauchtwagen kauften die Deutschen 2019 so viele Fahrzeuge wie niemals zuvor. Die Fahrzeugpreise sind auf einem Rekordhoch.

Selbstbestimmte Mobilität ist augenscheinlich noch immer ein hohes Gut: Mit 10,8 Millionen Neu- und Gebrauchtwagen kauften die Deutschen 2019 so viele Fahrzeuge wie niemals zuvor. Mit durchschnittlich 33.580 Euro (plus 7,8 Prozent) für die 3,6 Millionen Neuwagen und 12.470 Euro (plus 5,8 Prozent) für die 7,2 Millionen Gebrauchtwagen trieben die Automobilisten die Preise auf ein neues Allzeithoch, wie der DAT-Report 2020 berichtet.

Reine Elektroautos legten im vergangenen Jahr deutlich zu. Ihr Neuwagenabsatz stieg um 75 Prozent auf 63.281 Einheiten und erreichte damit einen Marktanteil von 1,75 Prozent (Vorjahr: 1,04 Prozent) an den gesamten Neuzulassungen. Von einer Elektroeuphorie kann freilich noch keine Rede sein, wie eine Meinungsumfrage unter Neuwagenkäufern zeigt. Zwar bezeichnen 28 Prozent das Elektroauto als perfektes Alltagsfahrzeug, aber 31 Prozent glauben nicht, dass es klassische Verbrennerfahrzeuge ersetzen werde. Seine angebliche Umweltfreundlichkeit im Fahrbetrieb bezweifeln 14 Prozent und während des Herstellungsprozesses sogar 47 Prozent. Mit 54 Prozent bemängelt noch immer mehr als die Hälfte der Befragten zu lange Ladezeiten.

Trotz anhaltender Diskussionen um Fahrverbote und Straßensperrungen für Dieselautos stabilisierte sich deren Marktanteil auf Vorjahresniveau. Mit 32,0 Prozent (Vorjahr: 32,3 Prozent) entschied sich nahezu jeder dritte Neuwagenkäufer für einen Selbstzünder. Zum Vergleich: 2016 lag die Quote noch bei 45,9 Prozent.

Erstmals ermittelte der aktuelle Report die Meinungen der Autofahrer zu Fahrerassistenzsystemen. Zwar glauben demnach 90 Prozent der Neuwagenkäufer, dass dadurch das Autofahren sicherer werde, andererseits fühlen sich elf Prozent von allzu vielen elektronischen Helfern und Schutzengeln abgelenkt oder überfordert, 21 Prozent nutzen sie überhaupt nicht, und 59 Prozent befürchten höhere Reparaturkosten im Schadensfall.

Die Akzeptanz von Carsharing, von Autokritikern als Allheilmittel gegen Dauerstaus, Parkplatznot und Schadstoffemissionen gepriesen, hält sich trotz gestiegenen Fahrzeugbestands in Grenzen. So lehnen 50 Prozent der Neuwagenkäufer und 46 Prozent der Gebrauchtwagenkäufer Carsharing ab, weil sie ihr Fahrzeug nicht teilen wollen, und für jeweils 46 Prozent bietet diese Mobilitätslösung zu wenig Flexibilität. Jeder fünfte Autokäufer hält das Kosten-Nutzen-Verhältnis für unzureichend, und nur 16 Prozent der Neuwagenkäufer sehen in Carsharing eine mögliche Alternative zum eigenen Wagen.