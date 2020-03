Kauf von Wohnmobilen : Ein Lockruf grenzenloser Freiheit

Aktualisiert am

Die Anschaffung eines Reisemobils ist meist eine emotionale Entscheidung. Was es zu beachten gilt, um Enttäuschungen zu vermeiden.

Die Basis zu Speck und Obstler am Fuße der Berge bilden die Kastenwagen, also etwa die von Volkswagen, Mercedes oder Ford. Bild: Kirchberger

Caravaning hat sich in den vergangenen Jahren zum Mega-Trend entwickelt. 2019 wurden allein in Deutschland rund 54.000 Reisemobile verkauft, über 15 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Auch die Caravans werden wieder beliebter, 27.000 Wohnanhänger fanden einen Käufer, das bedeutet ein Plus von 10,7 Prozent. Mit der steigenden Nachfrage ist das Angebot der Hersteller immer umfangreicher geworden. Und viele Interessierte stehen vor einer kaum mehr überschaubaren Modellvielfalt, suchen auf Messen und bei Händlern Rat, welche Bauweise und Ausstattung ihres zukünftigen rollenden Heims wohl die passende ist.

Beides aber hängt wesentlich vom geplanten Einsatzzweck und von der Zahl der Urlauber ab, die auf die Reise gehen wollen. Eine kleine Begriffübersicht und der Versuch einer Erklärung soll bei der grundsätzlichen Entscheidung helfen. Schließlich planen einer Umfrage des Branchenverbands CIVD zufolge 14,2 Millionen Urlauber, in den kommenden fünf Jahren eine Reise im Wohnmobil zu unternehmen.