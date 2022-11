Entwurf der EU-Kommission : Das bringt die neue Abgasvorschrift Euro 7

Kommt. Kommt später. Kommt nicht. Kommt doch, aber anders als gedacht. So etwa könnte man das Gezerre um die neue Abgasrichtlinie Euro 7 beschreiben, die am Mittwoch von der EU-Kommission vorgestellt werden soll. Wesentliche Details sind vorab bekannt.

Wie streng sind die neuen Grenzwerte?

Vorerst sollen für Autos und Lieferwagen die aktuellen Grenzwerte der Stufe Euro 6d final weiterhin gelten. Die Kommission begründet diesen Schritt mit den steigenden Preisen und will Autokäufer nicht noch stärker belasten. Ohnehin, so heißt es im vorliegenden Entwurf, würden nach dem Jahr 2035 Autos und Lieferwagen mit Verbrennungsmotoren nicht mehr auf den Markt gebracht. Dennoch dürfen ab Mitte des Jahrzehnts nur noch Euro-7-Fahrzeuge zugelassen werden, und die müssen höhere Anforderungen erfüllen. Zudem soll die Kommission ermächtigt werden, strengere Grenzwerte künftig in einem vereinfachten Verfahren zu erlassen. Mitgliedstaaten und Europaparlament behalten aber ein Widerspruchsrecht.

Wie hat sich die Luftqualität entwickelt?

Die Schadstoffbelastung am Straßenrand ist in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken. So überschritten laut Bundesumweltamt im Jahr 2021 nur noch drei Messstationen im Land den erlaubten Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. 2017 galt das noch für 65 Stationen. Noch besser sieht die Bilanz für die Feinstäube aus, hier kam es im vergangenen Jahr an keiner einzigen Messstelle zu unzulässigen Überschreitungen. Für den Rückgang verantwortlich sind nicht nur verkehrsberuhigende Maßnahmen, sondern auch die zunehmende Marktdurchdringung von Autos mit moderner Abgastechnik. Zu Jahresbeginn erfüllten nach Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes bereits vier von zehn Autos auf deutschen Straßen die Euro-6-Norm. Eine Simulation der Technischen Universität Graz zeigt zudem, dass die Schadstofflast am Stuttgarter Neckartor gegenüber den Werten von 2016 um 93 Prozent zurückginge, wenn nur noch Fahrzeuge passierten, die den aktuellen Standard erfüllen.

Warum eine neue Richtlinie?

Trotz der zurückgehenden Schadstoffbelastung gab und gibt es Kritik an der aktuellen Richtlinie. Diese lässt sich grob in drei Richtungen einteilen: Erstens würden die Emissionen in der Realität nicht immer eingehalten. Dies gelte insbesondere für sehr kurze Fahrten, etwa die Fahrt zum Bäcker im Nachbarort am Sonntagmorgen. Zweitens sei es unzulässig, nur auf die Emissionen von Verbrennungsmotoren zu schauen, da durch Brems- und Reifenabrieb auch Elektrofahrzeuge zur Feinstaubbelastung beitragen. Und drittens seien die vorgeschriebenen Verfahren für Tests und Zulassung zu komplex. Auf alle drei Punkte will die Kommission mit der Einführung des Euro-7-Standards reagieren.

Wie sollen Abgastests realitätsnäher werden?

Schon heute erhält ein Auto nur eine Typgenehmigung, wenn der Hersteller anhand von Tests auf öffentlichen Straßen nachweist, dass das neue Modell die Schadstoffgrenzwerte einhält. Für diese Tests gelten Randbedingungen, die künftig deutlich verschärft werden sollen. Exakte Werte sind nicht Teil der Richtlinie, sie sollen in einem Expertengremium noch ausgestaltet werden. Ein im Juli vor Vertretern der Katalysatorhersteller gehaltener Vortrag der in der EU-Kommission zuständigen Teamleiterin zeigt, wohin die Reise gehen könnte. Herausfordernd sind vor allem die Extremtests, in denen der für normale Fahrweise festgeschriebene Grenzwert um maximal den Faktor zwei überschritten werden darf. Eingehalten werden müssten diese Werte auch von einem voll beladenen Auto, das bei einer Außentemperatur von minus zehn Grad Celsius startet und dann eine drei Kilometer lange Strecke mit 160 km/h bergauf fährt.