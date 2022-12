Was uns 2022 bewegt hat : Aus Freude am Fortschritt

Ein Wunsch für das neue Autojahr? Dass die Debatte um die Mobilität der Zukunft weniger schwarz-weiß geführt wird – denn individuelle Mobilität ist ein Pfeiler unserer Freiheit und Prosperität. Dass Ingenieurskunst und gute Unternehmensführung wieder gebührend anerkannt werden – denn Wohlstand und Fortschritt werden in einem rohstoffarmen Land durch kluge Köpfe und Innovationen gesichert. Dass die Versorgung mit Teilen und Energie besser wird – denn auf Sparflamme laufende Fabriken und ellenlange Lieferzeiten sind kein befriedigender Zustand. Wenn wir es auf einen Modellwunsch konzentrieren müssten: Wir wünschen uns auch in der Welt der Elektromobilität herzerfrischende Cabriolets, einen offenen Mini etwa, einen geöffneten VW ID 2 oder 3, auch mal wieder etwas himmelhochjauchzendes von Peugeot oder Opel, möge die Freude am schönen Automobil nie vergehen.

Das uns nun verlassende Jahr 2022 war in vielerlei Hinsicht ein bedrückendes, der von Russland entfachte Krieg in der Ukraine dessen Tiefpunkt. Präsident Wladimir Putin bringt derart viel Leid über die Menschen, dass gerissene Lieferketten und steigende Preise im Vergleich kaum der Rede wert sind. Aber sie verändern das Leben aller. Die Zahl der Neuzulassungen in Deutschland und Europa hinkt normalen Zeiten weit hinterher, etliche Fahrzeugmodelle sind nicht oder nur mit eingeschränkter Ausstattung verfügbar. In manchen Autos werden andere Kabelbäume als vor einem Jahr verbaut, mit der Folge, dass Zusatzausstattungen nur in vorgegebenen Paketen bestellt werden können. Oder manches Auto nicht ausgeliefert wird, weil ein Teil fehlt. Es gibt etwa Kunden des VW T 7 Busses, die seit 14 Monaten warten. Ob Kabelbäume, Chips oder andere Bauteile, an irgendwas mangelt es immer.

Hier geht's zu den Großen Fahrberichten

Auch wir in der Redaktion merken das. Testwagen zu bekommen ist schwieriger geworden, bisweilen ist die gewünschte Konfiguration nicht erhältlich. Unsere Organisatorin und die Kollegen in den Abteilungen der Fahrzeughersteller leisten Vortreffliches und lösen, was zu lösen geht. So konnten wir für unsere Leser in diesem Jahr 94 Autos unter die Lupe nehmen, waren mit 19 Motorrädern oder Rollern unterwegs, haben 8 Freizeitmobile ausprobiert und uns auf 13 Fahrräder geschwungen. Die zahlreichen lobenden und kritischen Zuschriften zeigen, wie genau Sie unsere Arbeit verfolgen und schätzen, an dieser Stelle einmal ausdrücklich: Danke dafür.

Allerorten ist der Elektroantrieb auf dem Vormarsch, im Fahrrad hat er sich von ganz allein durchgesetzt, im Auto wird er politisch gewollt nach Kräften gefördert. Das verzerrt den Markt, und man wird sehen, wie die Entwicklung weitergeht. Denn von Januar an entfällt der Umweltbonus für Plug-in-Hybride, in der Planung vieler Hersteller spielt der Kombinationsantrieb aus Verbrennungs- und Elektromotor ohnehin keine Rolle mehr. Er sollte eine Brückentechnik sein, mit dem Fortschritt des Batterieantriebs ist deren Ende absehbar. Die Förderung wird von September an auf Privatpersonen beschränkt. Von 2024 an ist dann der Bundesanteil für batterieelek­trische Autos mit einem Nettolistenpreis bis 45.000 Euro auf 3000 Euro begrenzt. Darüber gibt es staatlicherseits nichts mehr. Es bleiben wohl Vorteile in der Kraftfahrzeugsteuer und der Dienstwagenbesteuerung.

Gespannt sind wir auf die Höhepunkte des kommenden Jahres. In diesem war es technisch der fulminant fahrende BMW 7er. Aber der Schönste? Das überlassen wir dem Auge des Betrachters. Tesla bringt das Kunststück fertig, weiterhin mit nur einem Modellduo zu bestehen. Von Audi war 2022 so gut wie nichts zu sehen, für 2023 ist nichts von Bedeutung angekündigt, die Ingolstädter Lethargie wirft Fragezeichen auf. Hoffen wir auf neuen Schwung im neuen Jahr. Vorsprung durch Technik ist ein gutes Motto – für ganz Deutschland.

Das wird uns 2023 bewegen

Alfa Romeo Giulia, Stelvio Facelift: Frühjahr

AMG GT: Herbst

Audi Q8 Facelift: Herbst

BMW XM: Sommer

BMW 5er: Herbst

Citroën C3: Herbst

Cupra Tavascan: Herbst

Ferrari Purosangue Frühjahr

Fiat Abarth 595 E: Frühjahr

Ford Mustang: Herbst

Honda CRV: Herbst

Hyundai Ioniq 6: Frühjahr

Jeep Avenger: Frühjahr

Kia EV 9: Herbst

Lamborghini Aventador: Sommer

Maserati Grand Turismo: Somme

Mazda CX 80: Herbs

Mercedes-Benz EQE SUV: Sommer

Mercedes-Benz E-Klasse: Herbst

Mini Cooper, E, Countryman (Vorstellung): Herbst

Mitsubishi Colt: Herbst

Opel Corsa Facelift: Herbst

Peugeot 408: Frühjahr

Polestar 3 und 4: Herbst

Porsche Panamera: Herbst

Renault Austral: Frühjahr

Rolls Royce Spectre: Herbst

Škoda Superb: Herbst

Smart 1: Frühjahr

Toyota Corolla: Frühjahr

VW Amarok: Sommer

VW Passat Variant: Herbst

Volvo EX 90: Herbst