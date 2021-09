Fahrbericht Cupra Ateca : Die Kunst der Knallerbse

Gute Autos für gelegentliche Ausbrüche aus dem grauen Alltag zu bauen ist so einfach nicht. Im besten Falle sind sie treue, aber ohne Ärmelschoner auftretende Begleiter zwischen Büro und Supermarkt, und wenn die Piste mal frei ist, lassen sie das Teufelchen frei. Die zu Seat gehörende Marke Cupra kann das. Sie fährt seit zwei Jahren eigenständig, hat aber mit ihrem geringen Bekanntheitsgrad zu kämpfen, und das mit der Modellausweitung geht auch eher zögerlich voran. In diesem Jahr sollte die zwischen Massen- und Premiummarkt angesiedelte Palette sieben Modelle umfassen, doch wenn wir den Konfigurator richtig überblicken, sind darin erst drei, den Leon Kombi hinzugerechnet vier Modelle enthalten. Den Einstieg markiert der frische Formentor, der einen recht spektakulären Auftritt pflegt. Demnächst kommt der elektrische Born hinzu.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

In der goldenen Mitte der Gesellschaft fährt der Ateca, der von Anbeginn dabei und noch immer für einige genussvolle Momente gut ist, wie wir in einem Auffrischungskurs erleben konnten. Das für den kommoden Transport von Familien und familiärem Zubehör entwickelte Kompaktmodell kümmert sich schon als Seat bereitwillig darum, Tennistaschen im Quartett oder Fahrräder im Ganzen an ihren Einsatzort zu bringen. Im Cupra mit 300 PS und über ein solides Plateau anliegenden 400 Nm Drehmoment aus dem 2,0-Liter-Vierzylinder wird die Pflicht zur Kür.

Der Ateca findet mit seinem moderat tiefergelegten Fahrwerk und der präzisen Lenkung einen feinen Kompromiss zwischen alltagstauglichem Abrollkomfort und zupackender Entfesselung. Werden die per Drehrad verstellbaren Nervenbahnen auf „Cupra“ justiert, mischt er sogar wohldosierte Explosionen in der vierflutigen Auspuffanlage an, die Akrapovic für 3900 Euro zuliefert. Und die 20 Zoll großen Leichtmetallfelgen mit 245/35-Bereifung fügen sich kraftvoll ins Bild.

Am so gestählten und doch krawallfreien Ateca hatte sogar unsere Autos eher gleichmütig eingestellte, Dingen des Designs umso zugeneigtere Bekannte ihre Freude. Sie fand an den Akzenten in Kupfer und der stilsicheren petrolblauen Ledereinrichtung derart Gefallen, dass sie ganz vergaß, über die Beschleunigung zu meckern. Wahrscheinlich sind wir wieder zu sanft gefahren. Es lassen sich nämlich 100 km/h in knapp fünf Sekunden erreichen, was zumeist genügt, außer ein Tesla-Fahrer muss überholend beweisen, was in seinen Akkus steckt. Dafür reicht der Tank im Ateca weiter. Gemäß der realitätsnahen Norm WLTP werden 9 Liter Super verfeuert, wir errechneten einen Durchschnitt von 9,3 Litern. Mehr wäre mühelos möglich gewesen, wir haben die Spitze von 249 km/h doch tatsächlich kein einziges Mal ausgenutzt.

Wir wissen, dass die Welt Minivans eher fade findet und nach SUV lechzt. Die Muttergesellschaft Volkswagen offeriert solch ein Pendant, den T-Roc R. Auch von Audi oder BMW gibt es heiße Konkurrenz, doch der Charme des Ateca steckt auch in bequemen Plätzen und einem Gepäckabteil, das hinter der hoch aufschwingenden Klappe bis zu 1579 Liter aufnimmt. Mit 50.000 Euro startet die Edition-Variante, der Testwagen kam auf 57.000 Euro. Gelungenes Understatement inklusive.