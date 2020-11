Trendurlaub Camping : Premiere im Wohnmobil

Aktualisiert am

Campingurlaub soll ja in Corona-Zeiten ideal sein. Warum also nicht mal mit der Familie ausprobieren, wie das geht? Unterwegs mit dem Weinsberg Carasuite 700 ME von Tabbert.

Der Weinsberg Carasuite 700 ME für 63.500 Euro Bild: Julia Mohr

Die erste Fahrt im Wohnmobil endet auf einer Wiese. Nach wenigen Kilometern. Wieso war denn auch die Ortsausfahrt Büchlberg gesperrt? Und das Navi wusste nichts davon. Und leitet uns danach auf schmale Feldwege im Bayerischen Wald? Also klarer Beschluss: Wendemanöver, bevor gar nichts mehr geht. Mit 7,41 Meter Länge. Auf drei Meter breitem Weg. Dank an die Wiese, die den großen Wendekreis möglich macht und nicht so matschig war, dass die Reise hier schon geendet hätte.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Denn wir wollten schließlich einen coronaidealen Herbsturlaub machen – kontaktarm, flexibel, zum ersten Mal im Wohnmobil. Der Härtetest zum Einstieg gelingt. Noch vor Einbruch der Dunkelheit steht der Weinsberg Carasuite 700 ME des Herstellers Knaus Tabbert auf dem Campingplatz des Ferienhofs Schiermeier am Südrand des Bayerischen Waldes.

Drei andere Wohnmobile sind noch da, wo sich im Sommer Dutzende Camper tummeln. Die Kinder sind begeistert. Es gibt Ziegen, Ponys, Katzen, einen kleinen Hund.

Der Bauer hilft mit der Gießkanne

Damit die Freude anhält, gilt es, das Wohnmobil zu beheizen. Schließlich pendelt sich die Außentemperatur hier Anfang Oktober bei acht Grad ein und die Vermutung liegt nahe, dass die Innentemperatur bald nicht viel höher sein wird. Zwei Gasflaschen stehen parat und lassen sich wie bei der Übergabe beschrieben in Gang setzen. Für einen technischen Laien ein Erfolgserlebnis. Der Anschluss der Stromkabel klappt nicht ganz wie erläutert, funktioniert aber. Ein Wasserschlauch fehlt allerdings. Erfahrene Camper werden so etwas immer dabeihaben. Wir nicht. Aber mit einer geliehenen Gießkanne des Bauern lässt sich der Frischwassertank füllen, so dass das Wasser fürs Erste reicht.

Der Beginn der Reise ist ein Anpassungsprozess. Zwei Erwachsene und drei Kinder im Alter von acht Jahren, sechs Jahren und knapp zwei Jahren müssen sich auf etwa zwölf Quadratmeter Wohnfläche arrangieren. Anfangs wundert man sich, dass dies manchen Leuten wirklich Spaß machen kann und sie das als Urlaubsform wählen. Den ersten Quadratmeter nehmen ja allein unsere matschigen Schuhe in Beschlag.

Ein Schwebebett über dem Küchentisch

Später entspannt sich die Lage etwas. Erstaunlich viele Regalfächer werden nach und nach entdeckt. Und die Profis haben natürlich üppige Vorzelte zur Wohnraumerweiterung. Die Kochsituation muten wir uns nicht zu. Ein Pizzadienst sorgt für das Abendessen. Die Schlafsituation ist für die Kinder herrlich. Im hinteren Teil des Weinsberg findet sich über die volle Breite des Wagens von innen 2,18 Meter eine Schlafwiese, auf der die Kinder sich prima prügeln und irgendwann dann auch schlafen können. Die Erwachsenen ziehen nach geschafftem Tagwerk im vorderen Mittelfeld des Wagens eine in der Fachsprache Hubbett genannte Fläche von der Decke herunter. Mittels Leiter oder anderer Klettertechniken kann man sich auf dieses 1,42 Meter breite Bett begeben, das in etwa 1,50 Meter Höhe über dem Esstisch zum Hängen kommt. 60 Zentimeter beträgt der Abstand zwischen Bett und Decke. Das sollte beim plötzlichen Hochschrecken in der Nacht bedacht werden.

Spätestens beim Einschlafen merkt man auch, warum die Wohnmobilbranche viele Begriffe aus der Schifffahrt entlehnt. Unser Schiff schwankt im Hafen jedenfalls auch. Und zwar selbst dann, wenn der kleinste 16-Kilogramm-Passagier sich bewegt. Seekrank kann man davon vermutlich nicht werden. Aber man ist es aus seinem Erdgeschoss-Bett von zu Hause eben nicht gewohnt. Ebenso wenig wie die Lautstärke des Regens, der des Nachts aufs Wohnmobildach prasselt, wenige Zentimeter vom Ohr entfernt.