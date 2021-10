A m ersten Wochenende im Oktober haben sich in Cernobbio am Comer See wieder Oldtimer-Freunde aus vieler Herren Ländern getroffen, um sich auf dem „Concorso d’Eleganza“ in der traditionsreichen Villa d’Este einer Art Schönheitswettbewerb hinzugeben und in verschiedenen Klassen Sieger zu küren und natürlich den „Best of Show“.

Veranstaltet wird der Concorso gemeinsam von BMW und dem Luxushotel, das seit 1873 in der Villa untergebracht ist, die im 16. Jahrhundert für den Kardinal von Como gebaut worden war. Die Tradition der Oldtimer-Wettbewerbe reicht bis ins Jahr 1929 zurück, BMW hat sie 1999 wiederaufleben lassen und kümmert sich unter Federführung von BMW Classic um die Veranstaltung, ohne dabei Einfluss auf den Wettbewerb zu nehmen. Wer teilnehmen darf und wer später zum Sieger gekürt wird, entscheiden zwei unabhängige Komitees, die mit Experten aus der Oldtimer-Branche besetzt sind. Aber selbstverständlich nutzt BMW die Villa als Plattform, um am Rande doch den einen oder anderen Neuwagen zu zeigen oder einen oder mehrere Prototypen vorzustellen. So standen neue Rolls-Royce ebenfalls im weitläufigen Park um das Hotel, und das nagelneue Einzelstück Rolls-Royce Boat Tail hatte einen großen Auftritt.