Citroën legt eine Kleinserie von 200 Berlingo 2CV Fourgonnette auf, die als Hommage an die von 1951 bis 1978 gebaute Kastenente zu verstehen ist. Mit viel Kunststoff wird der Berlingo auf alt geschminkt.

Alte Autos haben Charme und werden von vielen geliebt. Alt und Neu verbindet jetzt Citroën in Zusammenarbeit mit dem italienischen Karosseriebauer Caselani und lässt auf Basis des Kastenwagens Berlingo den ehrwürdigen 2CV Fourgonnette wieder aufleben. Dieses in Deutschland auch Kastenente genannte Nutzfahrzeug wurde von 1951 bis 1978 knapp 1,25 Millionen Mal gebaut, noch heute sieht man es in Frankreich auf dem Land ab und zu.

Um aus dem Berlingo dem Anschein nach eine alte Ente zu machen, werden vorn Kühlergrill, Motorhaube, Stoßfänger und Kotflügel entfernt und durch neue Glasfaserkomponenten ersetzt. Die runden Scheinwerfer stammen übrigens vom Jeep Wrangler, der Stellantis-Konzern macht’s möglich. Die „Wellblech-Optik“ an den Seiten ist nur Schau, das ist aufgeklebt. Auch das Heck ist mit verklebten Paneelen auf alt gemacht, die Rückleuchten sind selbstverständlich rund und extra groß.

Die Radkappen sind original, sie werden bis heute hergestellt, 1:1 wie der Vorgänger sieht der Nachbau zwar nicht aus, das war aber auch nicht die Absicht. „Der ursprüngliche 2CV Fourgonnette sollte nicht zu wörtlich interpretiert werden, das Ergebnis aber die DNA von Citroën in sich tragen“, sagt Citroën-Designchef Pierre Leclercq.

Bisher plant Citroën nur mit einer Kleinserie von 200 Einheiten, die aber wohl schnell vergriffen sein wird. Der Umbau allein kostet knapp 20.000 Euro, plus den Berlingo natürlich. Sowohl Diesel- als auch Benzinmodelle können transformiert werden, und auch der elektrische Berlingo ist als Fourgonnette zu haben. Zehn klassische Farben sind im Angebot. Bestellt werden kann beim deutschen Händler oder bei Caselani in Italien. Zudem können gebrauchte Berlingo umgebaut werden.

Der günstigste neue Fourgonnette kostet als Benziner knapp 65.000 Euro. Dann fährt man aber das Nutzfahrzeug mit Ladefläche. Als Fünfsitzer gibt es nur den 1,5-Liter-Diesel oder die rein elektrische Variante.