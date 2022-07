Citroën E-C4X : Gönn dir mal wieder eine Stufe

Autos mit separatem Kofferraum sind vor allem in südlichen Ländern gefragt. So macht Citroën aus dem C4 den C4X, der 24 Zentimeter länger ist und 510 statt 380 Liter Kofferraumvolumen bietet. Nach Deutschland kommt er aber nur als Elektroauto.

Stufenheckautos haben es schwer auf dem deutschen Markt. Dennoch wagt es Citroën, vom nächsten Jahr an mit einer verlängerten Variante des kompakten C4 an den Start zu gehen. Der C4X, den es in Deutschland und einigen anderen Märkten im Gegensatz zum C4 ausschließlich als Elektrofahrzeug geben wird, ist 24 Zentimeter länger und kommt so auf 4,60 Meter. Bis zur B-Säule ist die Karosserie identisch, auch die hinteren Türen sind die gleichen. Dann aber erfolgt ein kecker Schwung in die Länge.

Obwohl es von der Seite so aussieht, als sei auch der C4X ein Schrägheckmodell, hat er einen abgeschlossenen Kofferraum mit kleiner Klappe und einem Volumen von 510 Liter. Das ist deutlich mehr als im C4, der nur auf 380 Liter kommt. Nach wie vor sind Au­tos mit separatem Kofferraum vor allem in südlichen Ländern gefragt. Dort wird es auch Versionen mit Benzin- und Dieselmotor geben. Nach Deutschland kommt nur die elektrische Variante, für die sich die Stellantis-Marke Citroën aus dem Baukasten des Konzerns bedient.

Die Vorderräder treibt ein Elektromotor mit 100 kW (136 PS) an, das maximale Drehmoment beträgt 260 Newtonmeter. Die Batterien im Unterboden haben ein Speichervermögen von 50 kWh. Das ist nicht üppig, aber wegen eines etwas verbesserten Luftwiderstandsbeiwertes schafft der C4X ein paar Kilometer mehr an Reichweite: 360 Kilometer werden angegeben. Dafür darf man aber nicht durchgehend 150 km/h fahren, das ist die limitierte Höchstgeschwindigkeit.

An der Schnellladestation kann der Citroën mit maximal 100 kW laden, sodass in einer halben Stunde der Füllstand einer ziemlichen leeren Batterie auf 80 Prozent ansteigt. Wechselstrom an der Wallbox wird mit 11 kW verarbeitet, leere Akkus sind so in fünf Stunden wieder gefüllt.

Einen Preis gibt Citroën noch nicht bekannt, Stand jetzt dürfte er bei rund 40.000 Euro liegen, das längere Heck mit 1500 Euro eingeplant.