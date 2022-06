Fahrbericht Citroën DS4 : Out of Rüsselsheim

Out of Rüsselsheim

Der Peugeot-Konzern tritt mit drei Modellen in der Golf-Klasse an: Peugeot 308, Opel Astra und dem DS4. Alle nutzen die gleiche Plattform, DS und Opel werden in Rüsselsheim gebaut. Wir haben den Citroën DS4 gefahren.

Der Testwagenplan wollte es so. Direkt nach dem neuen Opel Astra, der vor einer Woche auf dieser Seite ausführlich be­schrieben wurde, kam der DS4 aufs Tapet. Als Marke ist DS noch relativ neu, seit 2014 versucht der Peugeot-Konzern mit dem noblen Citroën-Ableger sein Glück, wobei sich das Kürzel DS auf die berühmte „Göttin“, den von 1955 bis 1975 gebauten Citroën DS, bezieht.

2022 tritt der DS4 in der Kompaktklasse gegen VW Golf und Co. an. Er steht auf derselben Plattform wie der Peugeot 308 und der Astra, und mit dem Opel verbindet ihn noch etwas: Beide werden in Rüsselsheim im Stammwerk gebaut. Auch das Mo­torenprogramm ist ähnlich, aber nicht deckungsgleich. Drei Benziner mit 1,2 oder 1,6 Liter Hubraum stehen im DS4 zur Wahl, dazu ein Plug-in-Hybrid mit 225 PS Systemleistung sowie eine Dieselmaschine.

Unser Testwagen war so ein Diesel. Er wird mit einem Turbo gestärkt, hat 130 PS (96 kW), vier Zylinder mit zusammen 1,5 Liter Hubraum und bietet ein maximales Drehmoment von feinen 300 Newtonmeter. Die gleiche Maschine gibt es für den deutschen Cousin. Unser Astra war ein Plug-in-Hybrid mit 180 PS, er überzeugte unter anderem mit seinem ruhigen Motorlauf. Im direkten Vergleich ist der Diesel laut, wenn auch noch nicht lästig. Auch im DS4 ist die Maschine mit einer Achtgang-Automatik kombiniert, die meist sanft schaltet. Eine kleine Wippe in der Mittelkonsole bestimmt wie im Opel die Fahrtrichtung, sonst gibt es kaum Ähnlichkeiten im Innenraum. Für das Äußere gilt das oh­nehin. Im DS4 fühlt sich alles ein bisschen nach SUV an. Der DS4 ist mit seinen 1,47 Metern drei Zentimeter höher als der Astra. Auch in der Länge legt der DS4 drei Zentimeter auf 4,40 Meter drauf.

Deutlich verspielter und vornehmer ist das Interieur gestaltet. Der Testwagen zeigt sich mit hellen Nappaledersitzen, die Tür- und Armaturenbrett-Verkleidungen sind mit Liebe zum Detail verarbeitet, da passt alles. Beim Bedienkonzept setzt DS andere Akzente als Opel. Die Klimaanlage und die Sitzheizung respektive -kühlung sind nur über den Monitor in der Mitte des Armaturenbretts zu bedienen, nachdem zu­vor auf einer Leiste mit schlecht ablesbaren silbernen Knöpfen gedrückt worden war. Wie im Astra sind die Instrumente minimalistisch-digital dargestellt. Ein di­ckes Plus gibt es für das gestochen scharfe Head-up-Display. Es kostet 2000 Euro Aufpreis. Gleich neun Ausstattungslinien gibt es, mit so klingenden Namen wie Bastille, Trocadero oder Rivoli.

Dass der Motor am langsamsten von allen von 0 auf 100 km/h beschleunigt, in 10,9 Sekunden, sei angemerkt, doch mehr Kraft als er hat nur der teure Plug-in. Dieser bietet 20 Prozent mehr Drehmoment. Man lässt es im Diesel gemütlicher angehen, gut 200 km/h sind in der Spitze dennoch möglich. Wer zurückhaltender fährt, kommt mit 5,4 Liter Diesel auf 100 Kilometer aus, der Gesamt-Durchschnitt belief sich auf 6 Liter. Das sind gut ein Liter mehr, als der Normverbrauch verspricht, und knapp ein Liter weniger, als der Plug-in-Astra benötigte, wenn er ohne elektrische Unterstützung war. Der Diesel bleibt ein empfehlenswerter Antrieb, und das eine oder andere Zehntel wäre noch drin gewesen, wenn die Start-Stopp-Automatik besser gearbeitet hätte. Sie blieb fast im­mer ohne Funktion, der Motor blieb beim Warten einfach an.

Bei den Raummaßen ist alles Astra, hinreichend Platz für vier bis fünf Personen, 430 bis 1240 Liter Kofferraumvolumen. Preislich ist der DS deutlich teurer: Der gefahrene DS4 Blue HDI 130 Rivoli kostet 42.300, der Astra Diesel als Ultimate 38.660 Euro.