Citroën Ami : French Toast

French Toast ist simpel. Altbackenes Brot zieht in einem Milch-Eier-Mix und wird in der Pfanne goldbraun gebraten. In der einfachsten Variante genießt man ihn mit Puderzucker oder Ahornsirup. In der automobilsten Variante heißt das Teil Ami, wird von Citroën in Marokko gebaut und soll im Sommer zunächst in Frankreich auf den Markt kommen.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Dabei darf man ein wenig traurig sein über die Evolution von einem toasterähnlichen Denkmodell zum von Rotstiften in die jetzige Form gepressten Stadtmobil. Der nahezu komplett aus Kunststoff gefertigte Ami ist vorne wie hinten gleich, die linke Tür öffnet umgekehrt zur rechten. Die Seitenfenster klappen hoch wie weiland an der Ente, und alles ist auf Basismobilität ausgelegt.

Innen gibt es zwei, sagen wir, Sitze, eine in den Raum hineinragende Handbremse und Ablagen vorn wie hinten. Sicherheit wird kleingeschrieben, es gibt keine Airbags, aber man fährt im Trockenen und kann nicht umfallen.

Gedacht ist das 2,41 Meter kurze Mobil als Alternative zu Scootern und Vespas. Sein Elektromotor entwickelt 8,2 PS, der Akku bunkert 5,5 kWh, was für 45 km/h Geschwindigkeit und bis zu 70 Kilometer Reichweite genügen soll. In Frankreich darf dergleichen von 14 Jahren an gefahren werden, hierzulande muss man 16 Jahre alt sein und den (günstigen) Führerschein AM besitzen.

Geladen wird an der Haushaltssteckdose in drei Stunden. Bestellbar ist der Ami nur online, geliefert wird er auf Wunsch nach Hause und stets in Blaugrau mit schwarzem Dach. Für Abwechslung sorgen Aufkleber. Der Preis ist heiß, 6900 Euro in Frankreich, wahlweise als Mietwagen für 26 Cent je Minute. Nach Deutschland soll er gegen Jahresende gelangen. Über die Frage, ob er dann abzüglich Umweltbonus nahezu verschenkt wird, denkt Citroën noch nach.